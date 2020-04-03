Что удивляет в коронавирусе лингвистов

Сейчас все только и говорят о коронавирусе, многих интересует, откуда в его названии есть часть "корона-", но это вопрос скорее к биологам, чем к лингвистам. Объясняется это тем, что частица вируса окружена отростками, напоминающими солнечную корону во время затмения.

Филологу интереснее то, как слово обживается в русском языке: стоило нам к нему привыкнуть, как у названия вируса появились сокращения "корона", "коронка", хотя у этих слов есть и свои собственные значения.

С точки зрения русского языка самое странное в слове коронавирус - это буква "а" в середине. Откуда она, если у нас в сложных словах есть только соединительные гласные "о" и "е". Разгадка в том, что слово коронавирус не образовано из двух корней в русском языке, а заимствовано целиком из английского языка, причем не только что, а еще в 1970-е годы. Буква "а" здесь - не соединительная гласная, а часть основы (как в слове коронарный). Так часто бывает с названиями вирусов: папилломавирус, ротавирус, бокавирус.

Более интересна история самого слова вирус. В русский язык оно пришло лишь в конце XIX века, хотя, например, в английском языке в значении "агент, вызывающий инфекционную болезнь" впервые было употреблено еще в 1728 году по отношению к венерической болезни - за полтора века до открытия вирусов.

Само слово virus происходит из латыни, где обозначало яд, слизь и подобные субстанции. Лингвисты реконструируют историю этого корня вплоть до праиндоевропейского состояния - общего праязыка большинства европейских, иранских и индийских языков. Тогда, 6000 лет назад, этот корень, *ueis-, обозначал нечто вроде "таять, течь" и употреблялся по отношению к нечистым, зловонным жидкостям. В большинстве языков-потомков он приобрел значение яда, но только в славянских языках, кроме слова вирус, мы неожиданно встречаем его еще в одном слове - вишня. Почему так?

Слово вишня восходит к латинскому viscum. Этим словом обозначали растение омелу, известное своей липкой мякотью, а также птичий клей - специальный, для ловли птиц, который изготавливался как из омелы, так и из вишни. Отсюда и перенос значения.

Онлайн-марафон, который состоится на сайте "Тотального диктанта" 4 апреля, дает возможность взглянуть на происхождение названий болезней шире - речь пойдет не только о пресловутом вирусе. Есть примеры куда интереснее. Например, название болезни малярия возникло из-за ошибки. Считалось, что малярией люди заболевают, надышавшись болотными испарениями, потому и назвали ее mal"aria - от итальянского mala aria "плохой воздух". Сейчас известно, что разносчиками малярии являются комары, но название сохранилось.

А какие-то названия дали болезням цвета, и если с желтухой, краснухой все очевидно, то гораздо труднее увидеть цвет в скарлатине (от итальянского scarlattina "аленькая", от того же корня и имя Скарлетт), глаукоме (в конечном итоге восходит к древнегреческому глаукос "голубой" - потому что именно такой цвет приобретает глаз). Очень любопытно происхождение названия "куриная слепота" - считалось, что вылечить ее можно, передав курам. И это лишь единичные примеры.

От редакции

Лекцию Антона Сомина о том, как появлялись названия болезней в древности, как они менялись, что они значат и даже о том, как название болезни когда-то влияло на способы ее лечения в народной магии, может услышать каждый желающий на сайте "Тотального диктанта". Из-за пандемии коронавируса организаторам международной акции пришлось перенести ее на осень. Однако 4 апреля, в традиционный для диктанта день, каждый сможет не только написать его "демоверсию", но и узнать много нового во время семичасового онлайн-марафона.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.