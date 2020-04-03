Генпрокуратура потребовала заблокировать новые фейки о коронавирусе

Как заявили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, подобные вбросы создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

Так, например, на YouTube был размещен видеоролик под названием "Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ". В этом ролике на полном серьезе сообщается, что во время принятия в России карантинных мер "готовятся массовые беспорядки и вторжение иностранных вооруженных сил в Российскую Федерацию". Также, по данным Генпрокуратуры, в ролике содержалась и ложная информация о ситуации с коронавирусом. Аналогичные видеозаписи были опубликованы еще на двух интернет-ресурсах.

В соцсети "ВКонтакте" прокуроры обнаружили призывы к расправе над теми, кто заразился вирусом во время поездки заграницу и вернулся домой. Подобные комментарии были опубликованы на странице одного из сообществ под статьей "В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом".

Как сообщили в Генпрокуратуре, материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Еще на трех интернет-ресурсах Алтайского края были выявлены материалы под заголовком "Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID". Авторы этих статей утверждают, что из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один якобы оказался заражен коронавирусом. При этом проверяющие посещали с проверками города и районы края, потенциально контактировали с несколькими десятками граждан. В статье также говорится об отсутствии медицинских масок у некоторых патрульных на улицах Барнаула.

Однако, по данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, все эти публикации не соответствуют действительности.

В Барнауле

В ходе мониторинга интернета Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Еще одно фейковое видео было размещено на YouTube под названием "Зачем создали и пиарят коронавирус? 7 причин раздувания истерии мирового масштаба". Автор этого ролика рассказывает "об отсутствии опасности коронавируса, прибыли фармацевтических компаний, навязывании государственными структурами чувства страха для управления обществом". Аналогичный материал опубликован "ВКонтакте".

Кроме того, на этом же ресурсе размещен материал под заголовком "Клин держится", в комментариях к которому содержится недостоверная информация, связанная с заражением местных жителей коронавирусом.

Согласно информации исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ Московской области "Клинская городская больница", на территории Клина не было выявлено ни одного положительного анализа на коронавирус. По сведениям начальника Солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, информация о подтвержденных случаях заражения коронавирусом не поступала.

Также Генпрокуратура выявила на сайте интернет-газеты "Звезда" статью под заголовком: "Парад отменяется. В правительстве Прикамья решили отменить празднование 9 мая из-за коронавируса". В материале указано, что "в Пермском крае решили отказаться от празднования Дня Победы, министерству культуры поручено отменить все конкурсные процедуры, а главам муниципалитетов уже разосланы распоряжения об отмене праздника".

Вместе с тем, по данным министерства культуры Пермского края, эта информация является недостоверной и не соответствует действительности.

Требования об ограничении доступа ко всем перечисленным материалам Генпрокуратура направила в Роскомнадзор.