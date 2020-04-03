Чечня первой в стране ввела комендантский час

В Чечне руководство республики запретило находиться на улице гражданам в вечернее и ночное время. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Ограничительные меры начнут действовать с третьего апреля. С 20.00 до 8.00 ежедневно в республике будет запрещено движение транспорта и пешеходов. Такие меры не коснуться только отдельных спецслужб.

- Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса, - заявил Кадыров.

Таким образом республика стала первой в стране, где запретили выходить на улицы в темное время суток. А уже с пятого апреля, как сообщалось ранее, в ЧР полностью закроют границы региона с остальной частью страны. Это касается как наземного, так и воздушного сообщения. Исключения будут сделаны только для правоохранителей, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов.