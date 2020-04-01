Кадыров полностью закрыл границу Чечни из-за угрозы COVID-19

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о прекращении наземного и воздушного сообщения региона с остальной частью страны с 5 апреля. Такие меры нужны, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19 на территории республики, заявил политик, чьи слова приводят РИА Новости.

- Въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов, - заявил Кадыров.

Он также добавил, что все те, кто собирался либо покинуть регион, либо приехать в него, должны сделать это до 5 апреля. После этого границы республики будут закрыты. В случае же, если кому-то понадобится экстренно покинуть регион, это будет решаться в индивидуальном порядке и чартерными рейсами.

Напомним, ранее в регионе жителей обязали оставаться в местах постоянного проживания. Был ограничен въезд в республику транспорта и людей. Исключения делались только для экстренных служб, поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Могли свободно передвигаться также силовики, представители власти.