Указ главы Чеченской Республики от 1 апреля 2020 года № 67 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66"

В соответствии со статьей 69 Конституции Чеченской Республики постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики" следующие изменения:

1.1. В подподпункте "а" подпункта 1.2 пункта 1 слово "самоизоляцию" заменить словами "полную самоизоляцию".

1.2. Подподпункт "б" подпункта 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, а также специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).".

1.3. В пункте 3:

а) подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Оказывать работникам, для которых установлен режим выходных дней, содействие в обеспечении соблюдения режима полной самоизоляции на дому.";

б) дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Организовать пребывание на рабочих (служебных) местах минимального количества сотрудников, достаточных для обеспечения функционирования соответствующих организаций, в том числе органов государственной власти, обеспечивать их нахождение на рабочих (служебных) местах и исключать их передвижение в населенных пунктах, не вызванное служебной необходимостью исполнения задач и функции соответствующих органов и организаций.".

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан:

5.1 Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

5.2 Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории населенного пункта и Чеченской Республики, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг, транспортно-логистических услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Следование к отдаленным от места жительства (пребывания) местам приобретения товаров, работ, услуг в пределах населенного пункта, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, осуществляется только в личных автомобилях или такси.

5.3. Старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим полной самоизоляции.

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.".

1.5. Дополнить пунктами 6-9 следующего содержания:

"6. Ограничения на передвижение, установленные настоящим указом, также не распространяются на категории граждан (работников), определенных решением Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, утвержденного указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 65 "Об утверждении состава оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики", и на граждан, имеющих специальные пропуска, выданные указанным штабом в установленном им порядке.

7. Главам администраций муниципальных образований обеспечивать в установленном порядке дезинфекцию тротуаров, мест перехода граждан на улицах, других составных частей населенных пунктов, предназначенных для пребывания людей, а также подъездов многоквартирных домов.

8. Собственникам (владельцам) объектов, на которых осуществляется непрерывное функционирование органов и организаций, периодически осуществлять непосредственно или обеспечивать с привлечением специализированных организаций проведение дезинфекции соответствующих зданий (помещений), объектов и транспортных средств, предназначенных для перевозки.пассажиров, а также непосредственно прилегающих к зданиям и стационарным объектам территорий".

9. Министерству финансов Чеченской Республики в установленном порядке обеспечить финансирование органов исполнительной власти на осуществление предусмотренных настоящим указом мероприятий.".

1.6. Пункты 6 и 7 считать пунктами 10 и 11 соответственно.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.

Р.А.Кадыров



