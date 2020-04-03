В Петербурге мужчину задержали за продажу справок для поездок по городу

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который за 1000 рублей продавал справки, которые якобы позволяют свободно перемещаться по городу в условиях ограничений, вызванных непростой эпидемической ситуацией.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сам мужчина возглавляет фирму, занимающуюся деревообработкой. Но в справке он указал, что его фирма печет хлеб.

Следствие полагает, что мужчина был согласен выдать справку на имя любого человека и указать в ней, что этот человек работает на его предприятии и занимается жизнеобеспечением города. Конечно, покупатели справок в этой фирме не работали.

Мужчину задержали при продаже четырех справок. Также полицейские считают, что накануне бизнесмен продал еще две такие справки.