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03.04.2020 10:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

3 апреля в Петербурге вспоминают жертв теракта в метрополитене. У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.

По данным пресс-службы городской подземки, монтаж мемориальной доски проводился в ночь со 2 на 3 апреля. Пассажиры могут возложить там цветы.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
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В связи с непростой эпидемической ситуацией никаких массовых мероприятий в городе в связи с годовщиной теракта не планируется.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 человек. Свыше сотни пассажиров получили травмы.

Машинист смог привести искареженный поезд на станцию "Технологический институт", где сразу же началась эвакуация раненных. Пассажиры, ожидающие свой поезд и работники станции, вытаскивали пострадавших из вагона, поднимали их на эскалаторы и передавали врачам. Именно благодаря действиям машиниста, работников станции и неравнодушных пассажиров, удалось избежать большего числа жертв.

Тем не менее, 15 человек погибли. Это те, кто стоял в вагоне были всего к смертнику. У каждого из погибших была своя история, кто-то ехал домой, кто-то чуть раньше ушел с занятий в университете, а кто-то спешил на важную встречу.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга

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