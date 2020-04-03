В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро

3 апреля в Петербурге вспоминают жертв теракта в метрополитене. У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.

По данным пресс-службы городской подземки, монтаж мемориальной доски проводился в ночь со 2 на 3 апреля. Пассажиры могут возложить там цветы.

В связи с непростой эпидемической ситуацией никаких массовых мероприятий в городе в связи с годовщиной теракта не планируется.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 человек. Свыше сотни пассажиров получили травмы.

Машинист смог привести искареженный поезд на станцию "Технологический институт", где сразу же началась эвакуация раненных. Пассажиры, ожидающие свой поезд и работники станции, вытаскивали пострадавших из вагона, поднимали их на эскалаторы и передавали врачам. Именно благодаря действиям машиниста, работников станции и неравнодушных пассажиров, удалось избежать большего числа жертв.

Тем не менее, 15 человек погибли. Это те, кто стоял в вагоне были всего к смертнику. У каждого из погибших была своя история, кто-то ехал домой, кто-то чуть раньше ушел с занятий в университете, а кто-то спешил на важную встречу.