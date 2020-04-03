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03.04.2020 17:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Поморье представили врио губернатора

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Александр Цыбульский. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Александр Цыбульский. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Александр Цыбульский. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительству Поморья, областным депутатам и руководителям ведомств.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- За время работы в Ненецком автономном округе Александр Цыбульский досконально изучил особенности Заполярья, знает все проблемные моменты и пути развития северных территорий, - отметил Александр Гуцан.

По словам полпреда, сейчас также необходимы дополнительные меры социальной и экономической поддержки тех слоев населения и хозяйствующих субъектов, которые оказались в трудном положении в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Крайне важно приложить все усилия, чтобы жители Архангельской области чувствовали заботу и внимание органов власти. В первую очередь в непростой ситуации необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу, - подчеркнул представитель президента.

Он также поблагодарил за вклад в развитие Поморья Игоря Орлова, который 2 апреля ушел в отставку по собственному желанию.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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