В Поморье представили врио губернатора

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительству Поморья, областным депутатам и руководителям ведомств.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в региональном правительстве.

- За время работы в Ненецком автономном округе Александр Цыбульский досконально изучил особенности Заполярья, знает все проблемные моменты и пути развития северных территорий, - отметил Александр Гуцан.

По словам полпреда, сейчас также необходимы дополнительные меры социальной и экономической поддержки тех слоев населения и хозяйствующих субъектов, которые оказались в трудном положении в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Крайне важно приложить все усилия, чтобы жители Архангельской области чувствовали заботу и внимание органов власти. В первую очередь в непростой ситуации необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу, - подчеркнул представитель президента.

Он также поблагодарил за вклад в развитие Поморья Игоря Орлова, который 2 апреля ушел в отставку по собственному желанию.