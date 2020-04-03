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03.04.2020 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Коми от коронавируса скончались две женщины

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации министерства здравоохранения РК, один случай зарегистрирован в Республиканской инфекционной больнице. Женщина, 1958 года рождения, поступила с пневмонией, затруднением дыхания. Как сообщила заместитель главного врача медицинского учреждения Татьяна Безуглая, пациентке назначили необходимое лечение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее тест подтвердил коронавирус. Спасти пациентку не смогли.

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Вторая женщина - 1948 года рождения, умерла в центральной районной больнице Княжпогостского района. По предварительной информации, обе женщины имели отношение к Эжвинской городской больнице, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции . На сегодняшний день, по официальной информации регионального Управления Роспотребнадзора, в республике подтверждены 55 случаев коронавирусной инфекции в Эжве, всего в Коми - 56.

В Сыктывкаре откроют госпиталь на базе нового корпуса радиологического отделения республиканского онкологического диспансера - два отделения для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Здесь будут лежать пациенты со среднетяжелой и тяжелой формой, а также с очень тяжелой формой, которых госпитализируют в реанимационное отделение. Всего здесь введут 95 коек, из них 15 реанимационных. 70 процентов будут обеспечены кислородной поддержкой. Первые 40 коек начнут функционировать 3 апреля.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Распространение коронавируса COVID-19

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