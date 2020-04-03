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03.04.2020 10:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Фрегат "Сметливый" вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Сторожевой корабль "Сметливый", прослуживший на Черноморском флоте более 50 лет, за это достижение был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

- Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы. В 2019 году СК "Сметливый" исполнилось 50 лет с момента подъема флага и включения в корабельный состав ВМФ, - рассказал Рулев.

По его словам, 2 апреля командованию Черноморского флота был вручен сертификат о внесении корабля в книгу рекордов ВС РФ. А само решение было принято в конце декабря 2019 года на заседании Коллегии Министерства обороны России.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Последний "поющий фрегат" ВМФ России "Сметливый" станет музеем

Ранее на ЧФ рассказали, что "Сметливый" решено сделать музеем в Севастополе. Сейчас судно проходит процедуру исключения из состава флота.

"Сметливый" - последний представитель серии больших противолодочных кораблей проекта 61, которые строились в СССР в 1960-х годах. Их называли "поющими фрегатами" из-за мелодичного свиста, который издавала газовая турбина при движении корабля. Проект был уникальным для своего времени, ведь советские конструкторы первыми в мире применили газотурбинную установку на серийном боевом корабле.

СКР "Сметливый" в 2019 году отметил 50-летие службы на Черноморском флоте. Он был построен в 1969 году в Николаеве. В начале 1990-х прошел модернизацию на Севастопольском морском заводе по проекту 01090, после чего стал классифицироваться как сторожевой корабль.

Несмотря на солидный возраст, корабль вплоть до 2019 года выполнял боевые задачи в Черном и Средиземном морях.

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