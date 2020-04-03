На Кубани выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском кран выявлены еще 17 подтвержденных новых случая COVID-2019. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус в Краснодарском крае подтвердился уже у 39 человек.

По информации оперативного штаба региона, восемь из них - "завозные", остальные контактировал с уже заболевшими.

Как выяснилось, "завозные" заболевшие побывали недавно в странах с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой - в Мексике, Турции, ОАЭ и на Кубе. Сообщается, что это жители городов Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани и Новороссийска. По возвращении у них были взяты необходимые анализы, люди находились на самоизоляции. "Все они помещены в изолированные боксы в больницах, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение".

По данным оперативного штаба, "остальные были выявлены в результате эпидрасследования. Люди находились в изоляции до постановки диагноза". Возраст пациентов - от 14 до 77 лет. Из них 9 женщин и 8 мужчин. Их состояние удовлетворительное, один находится в тяжелом состоянии.

На вчерашний день, по данным минздрава региона, в крае было проведено 11329 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Причем из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром "Вектор". А еще по 32 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Всего в медицинские организации края обратилось 533 человека с подозрением на коронавирус, в том числе 102 ребенка. В стационарах остаются 236 человек, из них 75 детей. В обсерваторах размещены 61 человек - восемь в Краснодаре и 53 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской Автономной области. За сутки по России полностью выздоровели 46 человек.