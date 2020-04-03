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03.04.2020 15:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Начните утро на карантине вместе с губернатором и звездами спорта

Текст: Ирина Белова, Наталья Граф, Антон Дерябин, Татьяна Дмитракова, Анна Шепелева
На самоизоляции и карантине - самое время вспомнить о спорте. И начать заниматься дома. А помогут в этом специализированные интернет-проекты, которые ведут известные спортсмены, городские администрации, министры и фитнесс-ассоциации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корреспонденты "РГ" протестировали их занятия. С непривычки немного устали. Но и удовольствие получили. Начнем? Ноги - на ширине плеч…

Мой коуч - чемпион

В Бурятии одним из виртуальных наставников стал директор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, президент Федерации тайского бокса республики, чемпион мира Жаргал Очиров. Свои дистанционные тренировки проводят и спортивные ассоциации.

Фото: iStock
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Республиканская федерация спортивной аэробики - в ее интернет-группе выкладываются видео с упражнениями, и повторять их могут как действующие спортсмены, так и все желающие (Instargram @aerobic_gymnastic_rb).

А Федерация фигурного катания проводит утренние и вечерние интернет-занятия для детей и взрослых любого уровня подготовки (Instargram @figurist_uu) . Понятно, не на льду.

В интернет-паблике "Самарская область" набирает популярность другой спортивный проект - "Зарядка с чемпионом". Каждое утро здесь публикуют видеоролики с тренировками и упражнениями от ведущих спортсменов региона.

Первыми мастер-класс показали чемпионки мира 2019 года по фитнес-аэробике. Видео набрало более 22 тысяч просмотров. Быть может, повторить такое дома удастся далеко не каждому (к примеру, совершить 50 шагов на руках с поддержкой), зато хотя бы несколько таких шагов, бодрая музыка и энергичный темп неизменно зарядят позитивом.

Чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева предложила делать зарядку с фитнес-лентой, к примеру, в коридорах, и тем самым доказать, что за здоровьем необязательно ходить в спортзал.

"Занятия спортом дома помогут сохранить не только физическое, но и эмоциональное здоровье, а также оставаться в гармонии с собой и домашними. Вместе мы победим эту напасть", - убеждает всех спортсменка.

Мастер спорта международного класса по тхэквондо Юлия Турутина же предложила держать тело и дух в тонусе с помощью всем известных упражнений - приседаний, уголка для пресса и отжиманий. И вместе с коллегами показала, как это делать.

А комплекс спортивных упражнений для пресса и спины всем порекомендовал игрок волейбольного клуба "Нова" (Новокуйдышевск) Денис Шенкель.

50 отжиманий с губернатором

Администраторы самарского паблика также поделились видеозаписью со страницы своего губернатора Дмитрия Азарова.

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Глава региона сделал 50 отжиманий и посоветовал землякам, если в их домах нет тренажеров, вспомнить про… скакалки.

Делятся своими секретами домашней зарядки и министры - российские и региональные, о чем "РГ" уже подробно писала.

Проект "Ни дня без спорта" запустило министерство спорта Нижегородской области. Любой нижегородец, да и житель любого другого региона, зайдя на страницы министерства в соцсетях, сможет повторить комплексы физических упражнений за именитыми нижегородскими спортсменами. Уже прошли виртуальные занятия от каратистов, баскетболистов, фитнес-тренеров и хоккеистов.

Судя по отзывам в соцсетях, больше всего пришлись по нраву тренировки по карате от тренера Александра Ермилычева.

"Спасибо за тренировку, классно! Ждем следующую" - отозвалась Елена Калганова.

"Крутая тренировка" - вторит ей Егор Игнатьев.

Много просмотров набрало и видео от главного тренера молодежного проекта баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Марко Несторовича.

Домашнее задание проверят мастера

В Сочи начали проводить бесплатные онлайн-тренировки профессиональные тренеры спортшкол тоже начали проводить бесплатные онлайн-тренировки, сообщили в пресс-службе города-курорта.

Фото: youtube.com/ Black Widow
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"Наставники проводят видеозанятия на общественных началах, как волонтеры, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. - Мы благодарны всем тренерам и спортсменам, которые присоединились к такому важному проекту. Приятно, что наши жители ответственно относятся к мерам профилактики коронавируса, остаются дома и при этом развиваются физически. Вместе мы сможем преодолеть эту непростую ситуацию как можно скорее".

Видеозанятия доступны как для взрослых, так и для юных сочинцев. Например, пилотный проект для детей дошкольного возраста по дзюдо продолжает работу в онлайн-режиме. Тренировки проходят в игровой форме по 20-30 минут три раза в неделю. В качестве домашнего задания ученики отправляют наставникам видеоотчеты с выполненными спортивными упражнениями. Это помогает тренерам контролировать ход занятий и подбирать индивидуальные нагрузки.

Для взрослых разработаны простые и доступные тренировки. Они рассчитаны на общее укрепление организма, учитывая возраст. Как правило, это зарядка и базовые занятия физкультурой.

Упражнения можно найти на официальной странице департамента физической культуры и спорта городской администрации в Instagram.

Будьте в форме!

А в Омске ежедневные тренировки в Instagram запустил известный российский боец ММА (смешанные единоборства) Шторм - Александр Шлеменко.

Фото: youtube.com
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- Идея проводить виртуальные тренировки возникла у меня уже давно. Ведь возможность посещать спортивные залы сегодня имеют далеко не все дети. Во многих селах, к примеру, таких залов просто нет, - поделился с "РГ" Александр. - А теперь - в пору пребывания в домашних стенах - самое подходящее время для того, чтобы привести себя в форму. Те же школьники и юные спортсмены находятся дома уже вторую неделю. По всей стране закрыты спортивные учреждения, не работают и наши авторские школы. Как многодетный отец, я прекрасно понимаю, что ребятишкам трудно усидеть на одном месте, и тратить накопившуюся энергию им просто необходимо.

Ежедневно в своем Instagram Шлеменко выкладывает уроки борьбы в домашних условиях под хештегом #Народныйтренершторм .

"Конечно, серьезно тренироваться дома очень сложно, - говорит Шлеменко. - Нет партнера, нет специальных матов. Поэтому я стараюсь делать тренировки максимально доступными. Просто повторяйте за мной и будьте в форме!"

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