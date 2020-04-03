Российские звезды и политики запустили флешмоб #неEдемвСочи

Российские знаменитости запустили флешмоб. В своих видеообращениях они используют хештеги #БоремсясСOVID19, #неEдемвСочи, #СидимДома, высказывают сочинцам слова поддержки, призывают всех оставаться дома и временно не приезжать на черноморский курорт.

"Выступить в поддержку Сочи политики, актеры, спортсмены и музыканты решили из-за интереса россиян к отдыху на курорте во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, - говорится в сообщении на сайте мэрии курорта. - Президент РФ Владимир Путин 25 марта объявил эти дни выходными для того, чтобы жители страны могли оставаться дома и соблюдать карантинные меры. Однако многие восприняли это как внеплановые каникулы. Как результат - в Сочи начало расти количество бронирований в гостиницах и санаториях. Глава курорта Алексей Копайгородский обратился через свой Instagram к россиянам с просьбой отложить отдых в Сочи до окончания ограничительных мер. К призывам мэра города присоединились многочисленные звeзды".

Например, солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина неоднократно приезжала в Сочи с концертами и теперь решила выступить в поддержку курорта вместе со своими детьми.

"Моя огромная просьба: все те, кто едет в Сочи, собирается или уже там, пожалуйста, возьмите себя в руки, - говорит Маргарита Суханкина в своем видеоролике. - Подумайте о своих детях, своих стариках, о тех людях, которые живут рядом с вами. То, что происходит сегодня - это не шутка. Такого не было никогда. Друзья, нам объявили каникулы для того, чтобы мы сидели дома".

Свои обращения с хештегами #БоремсясСOVID19, #неEдемвСочи, #СидимДома уже разместили музыкант и телеведущий Родион Газманов, солистка группы "Город 312" Ая, певец, композитор, победитель конкурса "Народный артист" Руслан Алехно, заслуженная артистка России, актриса Анна Ардова, оперный и эстрадный певец Методие Бужор, заслуженная артистка страны, актриса Анна Якунина, певица Наталья Гулькина и другие.

Кроме того, сочинец, российский бобслеист и армрестлер, двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, депутат Государственной думы Алексей Воевода попросил россиян об ответственности в этот непростой период.

"Из эпидемии выйти победителем невозможно, но можно гордо поднять голову и сказать: "Дорогие, уважаемые земляки, давайте вместе с вами, как единый организм, победим эту хворь и выйдем из ситуации с высоко поднятой головой! Ведь российский народ всегда был народом-победителем, всегда мы больше делали, чем говорили. Давайте сделаем это вместе!", - говорится в его послании.

В Сочи ежегодно проводятся более 350 событийных мероприятий. Их гостями традиционно становятся звезды российской и зарубежной эстрады, известные во всем мире актеры, режиссеры, спортсмены. Список кино- и музыкальных фестивалей, а также крупных спортивных турниров, которые принимает Сочи, постоянно пополняется. В этом году масштабное распространение коронавируса по всей планете внесло существенные коррективы в событийный календарь. Однако после снятия ограничительных мер Сочи будет готов принять и многочисленные мероприятия, и всех туристов, которые перенесли свой отдых на более безопасный период. К этому времени знаменитости - участники акции - договорились записать обращение ко всем гостям курорта с новым хештегом #ЕдемвСочи.