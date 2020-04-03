В Астрахани выявлены факты завышения цен на лимоны и чеснок

В Астрахани сотрудники полиции выявили 12 предпринимателей, которые завысили регулируемые цены на природные иммуностимуляторы - лимоны и чеснок.

Цитрусовые, как сообщает пресс-служба МВД региона, продавались по цене 450 рублей за килограмм, а пряность - 400 рублей за килограмм. До введения режима самоизоляции и ограничений на повышение цен данные товары стоили около 250 рублей за килограмм.

"Рассмотрение дел о подобных правонарушениях входит в компетенцию Федеральной антимонопольной службы. Административные материалы в отношении индивидуальных предпринимателей направлены в региональное управление", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 31 марта в Астраханской области введен режим самоизоляции. Жители региона смогут выходить из дома только, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, за покупками в ближайший магазин, аптеку и, чтобы получить экстренную медпомощь.

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