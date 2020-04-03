В Крыму выявили два завозных случая заражения коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, занесенные на полуостров из Москвы. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Один из заболевших - крымчанин, прибывший из Москвы, второй - житель Москвы, приехавший к родственникам в Крым, - пояснил Аксенов. - Таким образом, по состоянию на третье апреля в республике зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, два - местные, из одного семейного очага.

Как уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская, оба новых заболевших COVID-19 прибыли на полуостров через аэропорт Симферополя. Но один из них потом поехал автобусом до Керчи. "Мы будем искать пассажиров, которые ехали с ним в Керчь на одном автобусном рейсе".

Все остальные лица, близко контактировавшие с зараженными, госпитализированы в инфекционные отделения. Вступавшие в эпизодические контакты находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

- Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, - обратился Аксенов к крымчанам. - При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Также Аксенов уточнил, что помимо доставки продуктов и лекарств близким больным родственникам и пенсионерам, крымчане на своем транспорте могут выезжать на дачи на личном автомобиле. Также машиной можно воспользоваться для поездки в магазин, если такового нет рядом с домом.

С сегодняшнего дня по 6 апреля в Республике Крым действует режим полной самоизоляции. Решение о его продлении либо снятии будет принято в воскресенье, 5 апреля.