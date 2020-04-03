В Крыму выявили два завозных случая заражения коронавирусом

Новости

Крымским медикам в знак благодарности подарили 15 тысяч яиц 11:33
В Астрахани выявлены факты завышения цен лимоны и чеснок 11:32
Видео: кукушка весело приплясывает на капоте автомобиля 11:30
В Приморье за нарушителями режима самоизоляции проследят дроны 11:20
В Токио выявили 89 зараженных коронавирусом 11:14
Премьера продолжения Top Gun с Томом Крузом отложена из-за пандемии 11:13
Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции 11:12
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале 11:10
Первая "виртуальная" телеконференция НАТО закончилась скандалом 11:08
Единственный образец автомата-карабина Калашникова показали на видео 11:08
Почему в Костроме резко подорожали лимоны и имбирь 11:07
Врач объяснил, как алкоголь действует на коронавирус 11:06
Как выглядела редкая "Нива", сделанная для немцев в 80-х годах 11:06
В Хабаровске полицейский арестован за применение силы к журналистам 11:03
Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках 10:59
Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел 10:58
На Кубани выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом 10:57
Двух пермяков принудительно госпитализируют с подозрением на COVID-19 10:57
Астраханца осудили на 18 лет за изнасилование падчерицы 10:51
Челябинские школы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение 10:50
Названо заболевание, предшествующее раку легких у некурящих 10:50
У сотрудника рязанской колонии заподозрили коронавирус 10:45
В украинском Днепре подготовились к худшему сценарию развития коронавируса 10:32
В Москве создан центр обработки данных прибывающих из-за границы россиян 10:31
Какую помощь окажут южноуральцам после продления "каникул" 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 10:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму выявили два завозных случая заражения коронавирусом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, занесенные на полуостров из Москвы. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции

- Один из заболевших - крымчанин, прибывший из Москвы, второй - житель Москвы, приехавший к родственникам в Крым, - пояснил Аксенов. - Таким образом, по состоянию на третье апреля в республике зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, два - местные, из одного семейного очага.

Как уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская, оба новых заболевших COVID-19 прибыли на полуостров через аэропорт Симферополя. Но один из них потом поехал автобусом до Керчи. "Мы будем искать пассажиров, которые ехали с ним в Керчь на одном автобусном рейсе".

Все остальные лица, близко контактировавшие с зараженными, госпитализированы в инфекционные отделения. Вступавшие в эпизодические контакты находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

- Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, - обратился Аксенов к крымчанам. - При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Также Аксенов уточнил, что помимо доставки продуктов и лекарств близким больным родственникам и пенсионерам, крымчане на своем транспорте могут выезжать на дачи на личном автомобиле. Также машиной можно воспользоваться для поездки в магазин, если такового нет рядом с домом.

С сегодняшнего дня по 6 апреля в Республике Крым действует режим полной самоизоляции. Решение о его продлении либо снятии будет принято в воскресенье, 5 апреля.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В оперштабе Москвы разъяснили водителям правила передвижения
Денис Проценко сообщил последние данные о пациентах с COVID-19
Нефть подорожала на ожиданиях новой сделки по сокращению добычи
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом