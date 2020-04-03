В Крыму выписаны первые перенесшие коронавирус пациенты

Министр здравоохранения республики Крым Игорь Чемоданов сообщил о первых двух пациентах, выписанных из стационаров полуострова после пройденного курса лечения от коронавируса. Один из пациентов выздоровел в Евпаторийской городской больнице, второй - в Сакская районной.

- Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, - подчеркнул министр. - Выписка стала возможной после получения отрицательных результатов повторных исследований на наличие коронавируса. Я благодарю всех медработников за готовность защищать здоровье наших граждан, за самоотверженную работу без отдыха!

Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в республике, и оба они завозные: один заболевший приехал из Москвы к крымским родственникам, а другой вернулся из столицы домой. Таким образом, общее число больных COVID-19 достигло 18-ти, два из которых сегодня выписаны. Никто из больных не находится в тяжелом состоянии.

Всего же, по словам Чемоданова, под медицинским наблюдением находятся 2998 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2915, в стационарах - 68 человек. Изолированы в обсерваторы 15 человек.