В Севастополе до 12 апреля продлят самоизоляцию для всех

Режим обязательной самоизоляции для всех жителей Севастополя будет продлен еще на неделю, с 6 по 12 апреля. Об этом сегодня журналистам сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

- Это нужно, чтобы окончательно получить информацию обо всех севастопольцах, которые возвращались из-за границы с начала марта, и исключить эту группу риска, - объяснил Развожаев.

Режим всеобщей самоизоляции в Севастополе был введен с 1 апреля. Перед этим на дорогах, ведущих в город, были установлены пять блокпостов. На них проверяют регистрацию по месту жительства или пребывания у всех, кто въезжает в Севастополь, а также измеряют температуру и проводят медицинский осмотр.

По словам Развожаева, блокпосты останутся еще на неделю, пока будет действовать режим самоизоляции.

- Это не значит, что мы запрещаем кому-то въезжать в город, - подчеркнул врио губернатора. - Мы проверяем состояние здоровья тех, кто перемещается, информируем граждан из других регионов о ситуации в Севастополе, о режиме ограничения на передвижения, о закрытии всех гостиниц, мест отдыха и так далее.

По словам градоначальника, эти меры приносят эффект. На одном из постов у въезжающего в город обнаружили пневмонию. Он был госпитализирован и сейчас ожидает результаты анализов.

Во время самоизоляции жители города должны оставаться дома, но могут ходить за покупками в ближайший магазин, выносить мусор, гулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от места жительства. Также можно проследовать к месту работы, если деятельность организации не приостановлена.

Для работающих жителей в правительстве Севастополя начали выдавать пропуски. Их получили уже более 20 тысяч человек. По словам Развожаева, до конца этой недели пропусками обеспечат всех, кто подал заявки.

- Обращаю внимание, что пропуск разрешает только ездить на работу и обратно, - объявил Развожаев. - Он не дает право ходить по городу, отправился гулять на выходных или поехать на природу на шашлыки. Будем это жестко контролировать.

Пропуски начнут проверять и на блокпостах. Градоначальник сообщил, что пока жителей города не штрафуют за нарушение режима самоизоляции, только проводят беседы, предупреждают. Штрафы начнут применять, когда пропуски получат все, кто продолжает работать.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что почти 6000 севастопольцев с начала марта вернулись из-за границы. 3000 из них продолжают соблюдать полную самоизоляцию. В городе выявлено пять случаев коронавирусной инфекции.

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