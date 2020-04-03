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03.04.2020 21:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи из-за заселения гостей в карантин закрыли гостиницу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи в пятницу закрыли гостиницу за нарушение режима карантина, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Это первый подобный случай на территории Кубани.

Фото: iStock
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Напомним, с 28 марта в Краснодарском крае согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева для недопущения распространения коронавируса было приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и другие объекты размещения, а также закрыты точки общественного питания. Действие запрета продолжатся до особого распоряжения главы региона.

"Владелец объекта размещения "Феникс" на улице Победы признан виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте администрации Сочи. - Предприниматель оказывал услуги по бронированию и заселению граждан, несмотря на запрет и режим карантина. Факт нарушения закона выявили сотрудники администрации и прокуратуры Лазаревского района во время совместного рейда. Незамедлительно должностные лица составили акт и направили его в Роспортебнадзор для составления протокола об административном правонарушении. Далее материалы передали в суд".

В отношении нарушителя Лазаревский районный суд избрал максимально возможную меру наказания - запрет предпринимательской деятельности на 90 суток и штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее Адлерский и Хостинский районные суды уже привлекли владельцев сочинской гостиницы и ресторана к штрафам.

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