В Сочи из-за заселения гостей в карантин закрыли гостиницу

В Лазаревском районе Сочи в пятницу закрыли гостиницу за нарушение режима карантина, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Это первый подобный случай на территории Кубани.

Напомним, с 28 марта в Краснодарском крае согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева для недопущения распространения коронавируса было приостановлено бронирование и заселение в гостиницы, санатории и другие объекты размещения, а также закрыты точки общественного питания. Действие запрета продолжатся до особого распоряжения главы региона.

"Владелец объекта размещения "Феникс" на улице Победы признан виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте администрации Сочи. - Предприниматель оказывал услуги по бронированию и заселению граждан, несмотря на запрет и режим карантина. Факт нарушения закона выявили сотрудники администрации и прокуратуры Лазаревского района во время совместного рейда. Незамедлительно должностные лица составили акт и направили его в Роспортебнадзор для составления протокола об административном правонарушении. Далее материалы передали в суд".

В отношении нарушителя Лазаревский районный суд избрал максимально возможную меру наказания - запрет предпринимательской деятельности на 90 суток и штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее Адлерский и Хостинский районные суды уже привлекли владельцев сочинской гостиницы и ресторана к штрафам.