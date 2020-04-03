Новости

В Уфе обеспокоились захмелевшими свиристелями 14:31
Найденные на дне океана бактерии помогут в поиске жизни на Марсе 14:28
Атомные ледоколы вывели из льдов потерявший ход танкер "Варзуга" 14:27
"Золотая маска" не сможет возобновить показ спектаклей в апреле 14:25
Мишустин назвал абсолютно оправданной меру по продлению нерабочих дней 14:23
В России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции 14:05
В Астрахани госуниверситет откроет бесплатный курс китайского языка 14:03
Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры 14:00
В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь 13:51
Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса 13:49
В Саратове умер первый пациент с коронавирусом 13:48
Южноуральца оштрафовали за публикацию фейкового фото о COVID-19 13:47
Президент Беларуси продлил на неделю школьные каникулы 13:42
Путин снова встретится с нефтяниками 13:39
В Петербурге мужчину задержали за продажу справок для поездок по городу 13:39
В Крыму банки зафиксировали резкий рост онлайн-платежей и операций 13:37
В Иране число случае заражения коронавирусом превысило 53 тысячи 13:36
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы 13:36
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители 13:33
В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина 13:32
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней 13:27
В Смоленске закрыли три подпольных казино 13:25
Путин проведет совещание с членами Совбеза в режиме онлайн 13:21
Продолжение "Тихого места" получило новую дату премьеры 13:21
В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

За прошедшие сутки в Сочи выявили 417 человек, нарушивших режим карантина, а также 11 нарушений в потребительской сфере и один - в сфере размещения. А всего мобильные отряды самоконтроля проверили более 1,8 тысячи сочинцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

"Составлены протоколы, - говорится в сообщении, помещенном на сайте. -  Мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере было выявлено 11 нарушений, в сфере размещения - одно. Деятельность данных объектов прекращена, вся информация направлена в Роспотребнадзор. Собственники привлечены к административной ответственности".

Кстати, за нарушение карантина предусмотрен штраф для физических лиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 150 тысяч, а для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч. В случае если действия нарушителя повлекли гибель людей, то штраф составит миллион рублей.

Как уже сообщалось, передвижение по городу разрешено только в случае крайней необходимости: можно сходить в ближайший магазин, в аптеку, выгулять собаку не далее ста метров от дома, вынести мусор, отвезти пожилым родственникам или знакомым продукты и лекарственные препараты.

Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана