В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина

За прошедшие сутки в Сочи выявили 417 человек, нарушивших режим карантина, а также 11 нарушений в потребительской сфере и один - в сфере размещения. А всего мобильные отряды самоконтроля проверили более 1,8 тысячи сочинцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

"Составлены протоколы, - говорится в сообщении, помещенном на сайте. - Мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере было выявлено 11 нарушений, в сфере размещения - одно. Деятельность данных объектов прекращена, вся информация направлена в Роспотребнадзор. Собственники привлечены к административной ответственности".

Кстати, за нарушение карантина предусмотрен штраф для физических лиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 150 тысяч, а для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч. В случае если действия нарушителя повлекли гибель людей, то штраф составит миллион рублей.

Как уже сообщалось, передвижение по городу разрешено только в случае крайней необходимости: можно сходить в ближайший магазин, в аптеку, выгулять собаку не далее ста метров от дома, вынести мусор, отвезти пожилым родственникам или знакомым продукты и лекарственные препараты.

Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.

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