В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

В Сочи полицейские выявили факт использования поддельного пропуска для перемещения по курорту во время режима карантина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу.

Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по Сочи проверили специальный пропуск для беспрепятственного перемещения к месту работы и обратно у местной жительницы, 31-летней работницы - кассира одного из магазинов.

В ходе разбирательств она пояснила, что данный пропуск скачала с интернет-сайта администрации края (этот образец документов является приложением к постановлению главы региона о введении карантина), затем распечатала на принтере и заполнила шариковой ручкой.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Женщине грозит арест до шести месяцев.

Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.