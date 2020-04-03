Новости

Итальянский дизайнер Серджо России умер от коронавируса 17:32
В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина 17:30
В КЧР хирург бесплатно поможет детям во время самоизоляции 17:28
Бывшая глава МИД Австрии обвинила супруга в домашнем насилии 17:19
Турция отложила начало туристического сезона до конца мая 17:11
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин 17:11
Большие зазоры кузова, сломанные детали. Профессионал изучил Tesla 17:11
В Поморье представили врио губернатора 17:09
Федор Конюхов самоизолировался в тульской деревне 17:02
В Нидерландах число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч 17:00
Ректор ВШЭ: Школы и вузы сегодня проходят стресс-тест 16:59
ЦБ ожидает подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей в июне 16:58
Авиарейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменен 16:55
Вильнюс ввел запрет на въезд автомобилей из Беларуси 16:50
Ученые заявили об опасности "коронафобии" 16:45
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине 16:43
Гендиректор "Алросы" потратит 18,5 млн на борьбу с COVID-19 в Якутии 16:42
РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра 16:37
У сотрудника пермского военного училища заподозрили коронавирус 16:37
Рязанская Малявка вошла в тройку самых забавных рек России 16:32
Глава Минздрава рассказал, кому нужно срочно обращаться за помощью медиков 16:30
Фермеры в США из-за краха отрасли вынуждены сливать молоко в канализацию 16:30
В Татарстане отменят абонентскую плату за детсады на время самоизоляции 16:29
В Мурманской области найдены разрушающие нефть микроорганизмы 16:24
Стали известны правильные цены на Chevrolet Niva 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи полицейские выявили факт использования поддельного пропуска для перемещения по курорту во время режима карантина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу.

Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по Сочи проверили специальный пропуск для беспрепятственного перемещения к месту работы и обратно у местной жительницы, 31-летней работницы - кассира одного из магазинов.

В Сочи отряды самоконтроля выявили 417 нарушителей карантина

В ходе разбирательств она пояснила, что данный пропуск скачала с интернет-сайта администрации края (этот образец документов является приложением к постановлению главы региона о введении карантина), затем распечатала на принтере и заполнила шариковой ручкой.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Женщине грозит арест до шести месяцев.

Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана