Южноуральцам окажут помощь после продления "каникул" из-за COVID-19

После продления нерабочих дней до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам, предложив вместе поддержать наиболее уязвимые категории населения. Видеообращение главы региона опубликовано в четверг на его странице в Instagram

- Земляки, пик эпидемии ещё не пройден, поэтому президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Этот срок может быть сокращён, но это зависит только от нас с вами, - сообщил Алексей Текслер. - Друзья, это трудное время, но я хочу, чтобы вы были уверены: мы пройдём эту ситуацию вместе, рука об руку. Поддержим наших бабушек и дедушек, поддержим мам, которые самостоятельно воспитывают детей. Поддержим тех, кто в силу обстоятельств оказался в непростой жизненной ситуации: без работы, без гарантированного дохода. Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его последствиями. Призываю всех продолжать соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие качества.

Как уже сообщала "РГ", с 31 марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Население обязали постоянно находиться по месту жительства и покидать его только для выхода на работу, если она не приостановлена карантинными мерами, а также для покупки необходимых продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от места жительства.