Какую помощь окажут южноуральцам после продления "каникул"

В Челябинской области разработаны меры поддержки наиболее уязвимых категорий населений после продления нерабочих дней из-за COVID-19. Установленный в Челябинской области режим обязательной самоизоляции с учетом экономических рисков пока решено продлить до 19 апреля, сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- Прежде всего, ждем удара по занятости, - сообщил челябинский губернатор. - Принято решение о региональных доплатах к пособию по безработице. В ближайшее время на учет в центры занятости может встать большое количество граждан, которые смогут претендовать на минимальный размер пособия в размере 1,7 тысячи рублей. Мы поднимем его до 15 тысяч рублей для всех южноуральцев, потерявших работу. Причем, пособие можно будет оформить дистанционно и получить уже в апреле. Вторая наиболее уязвимая в нашей непростой ситуации категория - мамы, самостоятельно воспитывающие детей и многодетные семьи с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Будем регулярно обеспечивать их продуктовыми наборами местных производителей. Вопросы, связанные с ипотекой и кредитами уже прорабатываются на федеральном уровне.

Отдельно отмечен труд медицинского персонала. Как уже сообщала "РГ", ранее в регионе уже было принято решение о 20-процентном повышении окладов медиков, непосредственно участвующих в работе по предотвращению распространения COVID-19. Теперь врачам, среднему и младшему медперсоналу установят доплаты соответственно в размере 100, 50 и 30 процентов от суммы среднего регионального дохода.

Аналогичные доплаты в размере 80, 40 и 20 процентов от среднего дохода в субъекте предусмотрены для врачей, медсестер, и младшего медперсонала первичного звена, а также работникам "скорой".

Детские сады и медучреждения будут работать в прежнем режиме. Однако, чтобы не создавать скопления людей в поликлиникам, их врачи будут переключены на индивидуальное обслуживание больных. Экстренная медицинская помощь, в том числе операции, будет оказана всем. По плановым операциям, назначенным на период карантина, взвешенное решение должен принять лечащий врач.

Среди отраслей экономики кроме предприятий непрерывного производства рекомендовано продолжить работу строителям, дорожникам и сельскому хозяйству. Все офисные работники должны быть переведены на дистанционную работу.

В связи со снижением трафика движения транспорта, принято решения снять традиционные ограничение на движение большегрузов по дорогам общего пользования.

Ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса можно найти на сайте правительства региона, их перечень ежедневно пополняется. Также вся актуальная актуальная информация будет опубликована на новом областном сайте - коронавирус74.рф

- Режим самоизоляции - очень непростое испытание, - пояснил Алексей Текслер. Но его срок может быть сокращён, это зависит только от нас с вами! Призываю всех продолжать соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие качества. Берегите себя и своих близких!

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