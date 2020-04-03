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03.04.2020 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Введенный 31 марта режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля. Власти намерены о него отказаться не раньше, чем через две недели после выявления последнего случая заражения COVID-19, сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона Алексей Текслер.

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- Распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции сегодня же будет скорректировано. Сроки его действия пока продлим до 19 апреля. Вы знаете, вчера президент дал губернаторам соответствующие полномочия, - пояснил Алексей Текслер. - В дальнейшем изменения возможны. Но мы считаем, что введенные меры адекватны ситуации. И отменять их мы будем только на 14 день после выявления последнего случая заражения. И как скоро это произойдет, зависит только от нас с вами.

За последние сутки число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Челябинской области увеличилось до 23 (плюс два - Ред.). Условно положительных результатов тестов - пять (плюс один Ред.). Последний получен от женщины, вернувшейся из Аргентины. Таким образом, под наблюдением медиков сегодня находятся 28 человек.

12 пациентов с подтвержденными диагнозами находятся в Челябинске, пять - в Кизильском районе, по два в Магнитогорске и Бредах, и один - в Миассе. Вновь выявленные, но еще не подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Челябинске (два), в Верхнеуральском районе (два) и в Магнитогорске (один).

Полиция и Роспотребнадзор усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции вернувшимися из-за рубежа туристами - их уже более пяти тысяч человек. С этим усилением, по словам губернатора, в частности связано и патрулирование улиц. В ГУ МВД сформирована единая база данных всех самоизолировавшихся по постановлению Роспотребнадзора, и полицейские могут оперативно выявлять нарушения режима со стороны этих лиц прямо на улице.

На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей

После усиления контроля за движением транспорта на границах и внутри муниципалитетов трафик движения снизился на 55 процентов на областных трассах и на 75 процентов - на федеральных.

- Границы открыты, - отметил Алексей Текслер.- Но поскольку в соседних регионах введены такие же карантинные меры, мы имеем полное право поинтересоваться, что побудило водителей уехать из дома. И многие после этих вопросов предпочитают вернуться домой. И это, конечно, правильно!

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