В Кургане суд оштрафовал мужчину, отрицавшего опасность коронавируса

Суд признал виновным жителя Кургана в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции и назначил ему в качестве наказания 30 тысяч рублей штрафа.

Полицейские нашли в соцсети его сообщения о том, что COVID-2019 не является опасной инфекцией. 27-летний курганец также призывал отменить "бессмысленные" меры карантина.

- Гражданин распространил недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности, - подчеркивают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Напомним, в Кургане это уже второй случай злоупотребления свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ) во время пандемии. Ранее за распространение в соцсетях ложной информации о количестве заболевших коронавирусной инфекций был осужден тридцатилетний горожанин.

Между тем

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 3 апреля, в Курганской области не зарегистрировано новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Центром гигиены и эпидемиологии Курганской области проведено 1838 исследований, 67 исследований за последние сутки. Всего под меднаблюдением в настоящее время находятся 690 человек.