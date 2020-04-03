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03.04.2020 21:11
Рубрика: Власть

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

Текст: Владимир Кузьмин
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Для возобновления этой работы желающим выехать в Россию гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна с полуночи. "На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Лицам, подавшим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей, включая оплату проживания, на что правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей. Кроме того, гражданам, при необходимости, окажут содействие в продлении сроков действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Информация о дальнейшем графике вывоза россиян будет представлена оперативным штабом в понедельник.

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