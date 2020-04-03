РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра

Российский союз автостраховщиков поддерживает рекомендацию Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт на период ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиулина сообщила, о том, что на это время страховщики не будут требовать диагностических карт. Но при условии, что автовладельцы ее предъявят в течение месяца после снятия карантина.

Дело в том, что пункты техосмотра в этот период не работают равно, как и автосервисы. Поэтому у автовладельцев возникли сложности с покупкой ОСАГО. Ведь без техосмотра полис не продается. Таким образом, коронавирусная ситуация могла оставить многих автомобилистов буквально без колес.

- На сегодняшний день предложение "отвязать" друг от друга две услуги безусловно правильная мера, - сообщил Евгений Уфимцев. - Одна из этих услуг возможна и онлайн - продажа полиса ОСАГО. А прохождение техосмотра - только офлайн. Период в 30 дней после снятия ограничительных мер на получение диагностической карты тоже представляется нам вполне достаточным.

Также Евгений Уфимцев отметил, что ограничительные меры приведут к увеличению сроков урегулирования убытков по ОСАГО. Ведь для этого требуется большое количество действий, которые провести через интернет невозможно. Это осмотр поврежденного автомобиля экспертом, составление оценки ущерба и, собственно, его ремонт. В силу действующих сейчас ограничений их невозможно выполнять оперативно. Поэтому РСА поддерживает меру, которая на период действия ограничительных мер по коронавирусу позволит вернуться к прежней редакции нормативных документов, которые отводили на урегулирование 30 дней.