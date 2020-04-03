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03.04.2020 16:37
Рубрика: Авто

РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра

Текст: Владимир Баршев
Российский союз автостраховщиков поддерживает рекомендацию Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт на период ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиулина сообщила, о том, что на это время страховщики не будут требовать диагностических карт. Но при условии, что автовладельцы ее предъявят в течение месяца после снятия карантина.

Дело в том, что пункты техосмотра в этот период не работают равно, как и автосервисы. Поэтому у автовладельцев возникли сложности с покупкой ОСАГО. Ведь без техосмотра полис не продается. Таким образом, коронавирусная ситуация могла оставить многих автомобилистов буквально без колес.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- На сегодняшний день предложение "отвязать" друг от друга две услуги безусловно правильная мера, - сообщил Евгений Уфимцев. - Одна из этих услуг возможна и онлайн - продажа полиса ОСАГО. А прохождение техосмотра - только офлайн. Период в 30 дней после снятия ограничительных мер на получение диагностической карты тоже представляется нам вполне достаточным.

Также Евгений Уфимцев отметил, что ограничительные меры приведут к увеличению сроков урегулирования убытков по ОСАГО. Ведь для этого требуется большое количество действий, которые провести через интернет невозможно. Это осмотр поврежденного автомобиля экспертом, составление оценки ущерба и, собственно, его ремонт. В силу действующих сейчас ограничений их невозможно выполнять оперативно. Поэтому РСА поддерживает меру, которая на период действия ограничительных мер по коронавирусу позволит вернуться к прежней редакции нормативных документов, которые отводили на урегулирование 30 дней.