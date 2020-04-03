Постановление правительства Самарской области от 3 апреля 2020 года № 212 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации) Правительство Самарской области постановляет:

1. Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации на территории Самарской области с 4 по 30 апреля 2020 года продолжат функционировать следующие организации:

1) организации, осуществляющие деятельность в сфере: сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства; добычи полезных ископаемых;

производства товаров первой необходимости и их компонентов; проектирования и строительства зданий и сооружений;

ремонта автотранспортных средств;

ремонта и обслуживания медицинского оборудования;

транспортировки и хранения грузов (товаров);

общественного питания (только организации, работающие в режиме доставки и на вынос);

информационных технологий и связи;

страхования;

социального обеспечения;

обслуживания зданий и территорий;

ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;

2) иные организации, обеспечивающие предоставление услуг в дистанционном режиме;

3) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

4) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

5) столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях;

6) организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденных в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, и высшим исполнительным органом государственной власти Самарской области, а также предприятия и организации, образующие с ними производственно-сбытовые цепочки.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области определить порядок обеспечения населения санитарно-гигиеническими услугами, оказываемыми муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями.

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

определить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования этих организаций с 4 по 12 апреля 2020 года на рабочих местах, а также обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период;

обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Органам исполнительной власти Самарской области в срок до 10 апреля 2020 года представить предложения по дополнению перечня системообразующих предприятий Самарской области, утвержденного распоряжением Правительства Самарской области от 24.05.2017 № 436-р.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор -председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов







