В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации) постановляю:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, установленных настоящим постановлением и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, осуществляется в границах территории Самарской области.

2. Ввести на территории Самарской области следующие ограничительные меры:

2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств: сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте,

датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефона:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать место работы, учёбы, минимизировать посещение общественных мест);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, вернувшимися с территорий иностранных государств, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней.

2.2. Обязать граждан, прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня прибытия в Самарскую область.

2.3. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции с 3 апреля по 30 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться в отношении руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также в отношении работников сферы здравоохранения.

2.4. Ограничить до особого распоряжения проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

2.5. Приостановить до 12 апреля 2020 года:

деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей;

посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

работу организаций торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также организаций торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также работу бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).

2.6. Обязать:

граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 212), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Самарской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки) и постановлением № 212;

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

2.7. Разрешается передвижение по территории Самарской области, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и постановлением № 212, при наличии документа (справки работодателя) по форме, установленной распоряжением Правительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-р "Об установлении формы документа (справки работодателя)".

2.8. Ограничения, установленные пунктом 2.6, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных государственных и муниципальных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

2.9. Приостановить государственную регистрацию актов гражданского состояния, кроме государственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным законодательством.

2.10. Приостановить прием в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области заявлений и документов о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг.

2.11. Запретить гражданам вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

2.12. Ограничения, установленные пунктами 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 настоящего постановления, действуют до 12 апреля 2020 года включительно.

2.13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

2.14. Министерству здравоохранения Самарской области, государственным учреждениям здравоохранения Самарской области:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего постановления;

организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

2.15. Областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

3. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" (далее - постановление) следующие изменения:

пункты 2 - 6, 8 - 17 признать утратившими силу;

приложение к постановлению "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров





Приложение к постановлению Губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 года № 70

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Предметы садово-огородные и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

24. Семена, саженцы.

25. Sim-карты.







