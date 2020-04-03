Указ губернатора Свердловской области от 3 апреля 2020 г № 158-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ и от 02.04.2020 № 156-УГ, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ограничить по 20 апреля 2020 года проведение на территории Свердловской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий, обеспечив проведение указанных мероприятий по возможности в видеоселекторном формате или без зрителей.";

2) в абзаце первом части первой пункта 2-1 слова "по 5 апреля" заменить словами "по 20 апреля";

3) часть третью пункта 3-3 после слов "их функционирования," дополнить словами "лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в соответствии с пунктом 5-1 настоящего указа,";

4) в пункте 5-1 слова "с 26 марта по 14 апреля" заменить словами "по 20 апреля";

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству промышленности и науки Свердловской области:

1) обеспечить взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

2) обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в отраслях горно-металлургического, химического, лесопромышленного комплексов, машиностроения и легкой промышленности:

выполняющих неотложные работы в условиях введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе производство медицинского оборудования и материалов, фармацевтической продукции, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, непродовольственных товаров первой необходимости;

оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области, в том числе осуществляющих непрерывный производственно-технологический цикл, являющихся участниками экспортных и государственных оборонных контрактов;

обеспечивающих материально-техническое снабжение организаций, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, а также иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом.";

6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области:

1) обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих на территории Свердловской области производство сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, включая продукты питания, формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, в том числе организаций, занятых на сезонных полевых работах, организаций в сфере животноводства, рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих предприятий, рыбоводных хозяйств, а также организаций, осуществляющих производство ветеринарных лекарственных средств, организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением населения продуктами питания, организаций, осуществляющих иные виды деятельности (производящих или реализующих запасные части для всех видов сельскохозяйственной техники, оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, средства защиты растений, удобрения и стимуляторы роста растений, семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур, корма для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственную технику), организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

2) определить правовым актом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области перечень необходимых мероприятий для обеспечения бесперебойного функционирования агропромышленного комплекса.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







