Трамп оценил российскую помощь

Президент США Дональд Трамп назвал красивым жестом Путина поставленное на этой неделе медицинское оборудование, которое спасет жизни многим американцев.

"Это был чрезвычайно красивый жест со стороны президента (России Владимира) Путина. Это был большой самолет с высококачественным медицинским оборудованием. Оно может спасти много жизней", - заявил глава американской администрации.

Напомним, самолет ВКС РФ Ан-124 "Руслан" 1 апреля доставил в Нью-Йорк гуманитарный груз. Договоренность об этом ранее была достигнута в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Половина стоимости медтехники и средств индивидуальной защиты была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.