В Челябинске оперные певцы дали концерт с балкона квартиры

Солисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки дали концерт прямо с балкона квартиры, где они репетируют в условиях введенного в регионе режима обязательной самоизоляции. Музыкальный эксперимент собрал немало зрителей - челябинцы наслаждались концертом со своих балконов, сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

- Последовав примеру жителей Италии, Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин и Андрей Сартаков тоже решили спеть на балконе, чтобы порадовать своих соседей. К концерту отнеслись серьезно. Сначала репетировали дома, затем оборудовали импровизированную "сцену" установили аппаратуру и подключили микрофон, - говорится в сообщении театра.

В течение получаса артисты исполняли популярные советские и итальянские песни, порадовав вышедших на балконы соседей. Сейчас солисты планируют следующее выступление, в программу которого хотят включить популярные арии из оперетт.

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