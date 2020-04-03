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03.04.2020 13:18
Рубрика: В мире

В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чрезмерное рвение некоторых любителей фотографии в Южной Корее и их нежелание соблюдать рекомендации в связи с коронавирусом заставило местные власти пойти на решительные меры. Огромное поле с цветами распахали, чтобы люди не приезжали в погоне за красивыми снимками, провоцируя распространение COVID-19.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Этот не самый типичный для Южной Кореи случай произошел в приморском городе Самчхок, что на побережье Восточного (Японского) моря. Недалеко от города есть огромное поле, где растет сурепка, которая по весне цветет ярко-желтыми цветами. Обычно в конце марта здесь проводят красочный фестиваль цветов, куда со всей страны съезжается много туристов, чтобы сделать красивые фото на фоне действительно впечатляющего поля цветов. Аналогичное мероприятие планировали провести и в этом году с 23 по 28 марта, но из-за вспышки коронавируса COVID-19 вынуждены были отменить. При этом власти, ссылаясь на необходимость борьбы с эпидемией, когда следует избегать скопления людей, попросили всех отказаться от посещения этого поля с цветами, запретив останавливаться возле него. Тем не менее значительное число корейцев проигнорировали просьбы властей, продолжив приезжать и делать фотографии.

Сейчас наступил пик цветения. С учетом выходных и замечательной погоды возникли опасения, что в субботу и воскресенье сюда приедет большое количество туристов, которые проигнорируют рекомендации, создав угрозу распространения коронавируса.

В итоге власти города Самчхок приняли непростое решение уничтожить все поле, перепахав его. Площадь поля составляет пять с половиной гектаров, что почти восемь футбольных полей. Чиновники признали, что они отнюдь не рады, что приходится идти на подобные меры, но иного выхода нет.

Фото: AFP/YONHAP
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"К сожалению, далеко не все вняли нашим просьбам воздержаться от приезда к полю. Кроме того, рядом с полем находится деревня, где живет большое количество пожилых людей, для которых COVID-19 особенно опасен. В этой связи мы и приняли решение распахать поле, чтобы не создавать угрозу возникновения нового очага инфекции", - цитируют корейские СМИ сотрудника мэрии города Самчхок.

Отметим, что Южная Корея смогла добиться перелома в борьбе с распространением коронавируса в стране. В настоящий момент выздоровело почти 60 процентов заболевших и с каждым днем число людей, победивших инфекцию, растет. Однако власти Кореи предупреждают, что нельзя расслабляться, так как вирус не полностью побежден и может пойти "вторая волна", если перестать соблюдать необходимые меры. В Южной Корее пока обходятся без тотального карантина населения, продолжают работать рестораны, магазины, но отменены все крупные мероприятия. Корейские власти также просят "по-хорошему" прислушаться к рекомендациям, но при необходимости действуют решительно, что и доказали в городе Самчхок.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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