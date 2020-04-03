В Южной Корее перепахали поле с цветами из-за нарушителей мер по COVID-19

Чрезмерное рвение некоторых любителей фотографии в Южной Корее и их нежелание соблюдать рекомендации в связи с коронавирусом заставило местные власти пойти на решительные меры. Огромное поле с цветами распахали, чтобы люди не приезжали в погоне за красивыми снимками, провоцируя распространение COVID-19.

Этот не самый типичный для Южной Кореи случай произошел в приморском городе Самчхок, что на побережье Восточного (Японского) моря. Недалеко от города есть огромное поле, где растет сурепка, которая по весне цветет ярко-желтыми цветами. Обычно в конце марта здесь проводят красочный фестиваль цветов, куда со всей страны съезжается много туристов, чтобы сделать красивые фото на фоне действительно впечатляющего поля цветов. Аналогичное мероприятие планировали провести и в этом году с 23 по 28 марта, но из-за вспышки коронавируса COVID-19 вынуждены были отменить. При этом власти, ссылаясь на необходимость борьбы с эпидемией, когда следует избегать скопления людей, попросили всех отказаться от посещения этого поля с цветами, запретив останавливаться возле него. Тем не менее значительное число корейцев проигнорировали просьбы властей, продолжив приезжать и делать фотографии.

Сейчас наступил пик цветения. С учетом выходных и замечательной погоды возникли опасения, что в субботу и воскресенье сюда приедет большое количество туристов, которые проигнорируют рекомендации, создав угрозу распространения коронавируса.

В итоге власти города Самчхок приняли непростое решение уничтожить все поле, перепахав его. Площадь поля составляет пять с половиной гектаров, что почти восемь футбольных полей. Чиновники признали, что они отнюдь не рады, что приходится идти на подобные меры, но иного выхода нет.

"К сожалению, далеко не все вняли нашим просьбам воздержаться от приезда к полю. Кроме того, рядом с полем находится деревня, где живет большое количество пожилых людей, для которых COVID-19 особенно опасен. В этой связи мы и приняли решение распахать поле, чтобы не создавать угрозу возникновения нового очага инфекции", - цитируют корейские СМИ сотрудника мэрии города Самчхок.

Отметим, что Южная Корея смогла добиться перелома в борьбе с распространением коронавируса в стране. В настоящий момент выздоровело почти 60 процентов заболевших и с каждым днем число людей, победивших инфекцию, растет. Однако власти Кореи предупреждают, что нельзя расслабляться, так как вирус не полностью побежден и может пойти "вторая волна", если перестать соблюдать необходимые меры. В Южной Корее пока обходятся без тотального карантина населения, продолжают работать рестораны, магазины, но отменены все крупные мероприятия. Корейские власти также просят "по-хорошему" прислушаться к рекомендациям, но при необходимости действуют решительно, что и доказали в городе Самчхок.