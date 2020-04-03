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03.04.2020 01:40
Рубрика: В мире

В посольстве сообщили о возвращении 150 россиян из Великобритании

В четверг 150 граждан России и членов их семей благополучно покинули Великобританию на специальном вывозном авиарейсе. Все они прибыли в Соединенное Королевство в этом году на срок не более чем 90 дней и не имели разрешения на проживание.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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График последующего вывоза россиян будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных Министерства иностранных дел и решений оперативного штаба правительства России о предельной численности возвращающихся на родину граждан. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Великобритании.

По его данным, списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства. Далее дипломаты сами связываются с этими россиянами. Дипломат вопросил не обращаться на линию экстренной связи с вопросами справочно-информационного характера.

Ранее оперативный штаб принял решение о сокращении количества чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта на фоне пандемии коронавируса. Аэропорт Шереметьево в сутки должен обслуживать не более 500 человек, прибывших из-за рубежа. "Это сделано для того, чтобы каждого пассажира можно было в пункте прилета внимательно осмотреть, отработать, обработать", - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Для других городов установлена квота на прилет не более 200 человек в сутки.

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