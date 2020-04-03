Новости

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку 23:44
В ВОЗ назвали двигатель пандемии 23:33
Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов 23:22
В Турции из-за коронавируса введут комендантский час для молодежи 23:06
Центр поддержки экономики Москвы запустил "горячую линию" 22:32
Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу 22:23
Путин пока не будет говорить по телефону с партнерами из Саудовской Аравии 22:23
Минкомсвязь просит снизить качество видео для уменьшения нагрузки на сети 22:13
В Москве скончались четверо пациентов с коронавирусом 22:08
Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам в связи с пандемией коронавируса 22:03
СК подтвердил задержание двух высокопоставленных следователей 21:44
Басманный суд арестовал двух генералов cледственного департамента МВД 21:25
Собянин рассказал о самочувствии главврача больницы в Коммунарке 21:16
В Сочи из-за заселения гостей в карантин закрыли гостиницу 21:16
Ракова: В Москве за сутки провели 14 тысяч исследований на коронавирус 21:12
Минфин напомнил о том, что коронавирус является форс-мажором при госзакупках 20:57
В Алабаму поставили пять тысяч прогнивших масок из федеральных запасов 20:29
Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40% 20:23
Минспорта Калмыкии запустило на самоизоляции акцию #ТренимДома 20:23
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе 20:21
Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства 20:19
В Крыму торговые центры снизят арендную плату для бизнеса 20:15
На Кубе две россиянки выздоровели от коронавируса 20:09
Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют 20:07
В Мурманской области у трех врачей больницы заподозрили коронавирус 20:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 23:33
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали двигатель пандемии

Текст: Ольга Игнатова

Вероятность передачи нового коронавируса по воздуху от бессимптомных носителей существует. Но пока главным источником инфекции эксперты называют чихание и кашель, а также зараженные поверхности.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен

Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге в Женеве рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, 94% заражений идет от носителей вируса с симптомами. Возможности передачи вируса от людей без симптомов и по воздуху существует всегда, отмечают специалисты. "Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии - это чихание или кашель, или зараженные поверхности", - отметил Райан.

Также он рассказал, что сейчас группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми.

Как ранее советовал Роспотребнадзор, носить защитные маски должны люди с признаками респираторных заболеваний, а также медики. Эффективность масок для здоровых людей не доказана.

Американские ученые нашли у коронавируса слабое место
Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима
Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно