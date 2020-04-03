В ВОЗ назвали двигатель пандемии

Вероятность передачи нового коронавируса по воздуху от бессимптомных носителей существует. Но пока главным источником инфекции эксперты называют чихание и кашель, а также зараженные поверхности.

Об этом, как передает РИА Новости, на брифинге в Женеве рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, 94% заражений идет от носителей вируса с симптомами. Возможности передачи вируса от людей без симптомов и по воздуху существует всегда, отмечают специалисты. "Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии - это чихание или кашель, или зараженные поверхности", - отметил Райан.

Также он рассказал, что сейчас группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми.

Как ранее советовал Роспотребнадзор, носить защитные маски должны люди с признаками респираторных заболеваний, а также медики. Эффективность масок для здоровых людей не доказана.