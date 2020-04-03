ВЦИОМ: Рейтинги Путина выросли после телеобращения 2 апреля

Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после его обращения к россиянам, которое вышло в эфир 2 апреля. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным исследования, в день обращения главы государства к населению 72% опрошенных заявили, что одобряют его деятельность, 20% придерживаются противоположного мнения, 8% затруднились ответить. При этом, за прошлую неделю показатель одобрения по среднему значению составил 65,7%.

Уровень доверия президента 2 апреля также поднялся и составил 74%. В то время как на неделе с 23 по 29 марта он был равен 71,1%, об обратном заявляли тогда 24,9%.

Напомним, что Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам нашей страны в эфире телеканалов, он объявил о продлении нерабочего режима на всей территории России вплоть до 30 апреля с сохранением заработной платы. Глава государства также заявил, что если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет сокращен.