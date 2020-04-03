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Видео: Сэмюэл Джексон читает стих о необходимости сидеть дома

Новости
    03.04.2020, 15:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Сэмюэл Джексон, актёр невероятной харизмы, воспользовался ею, чтобы убедить безответственных соотечественников оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Он опубликовал видео, в котором читает стих о пользе соблюдения мер безопасности: домашнего режима, гигиены и воздержания от прикосновений к своему лицу. И шутит про своего любимого режиссёра Карантино.

Для пущей убедительности Сэмюэл снабдил запоминающийся рефрен популярным в англоязычном мире крепким словцом.

Ранее о необходимости сидеть дома видео записали Арнольд Шварценеггер, его ослица и пони.

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