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03.04.2020 19:00
Рубрика: Видео

Видео: спешил проехать под опускающимися воротами и поплатился за это

Текст: Вадим Давыденко

Поспешишь за рулем - не только людей насмешишь, как в народной пословице, но и машину разобьешь, а заодно и станешь героем YouTube. А уж там-то, в Сети, так тебя высмеют, так над тобой так позубоскалят, что потом до конца жизни будешь жать педаль газа осторожно, с оглядкой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В какой-то латиноамериканской стране владелец черного хэтчбека попытался повторить трюк Индианы Джонса - молниеносно проскользнуть под опускающимися автоматическими воротами. То ли не было с собой электронного пропуска, то ли лень было его доставать, то ли просто захотелось полихачить.

Итог печален: под воротами он проскочил с невероятной точностью, можно сказать, в миллиметрах. Но, увы, чуть-чуть не вписался в поворот, после чего влетел на бетонную эстакаду и разрушил часть ограждения.

У машины, скорее всего разбит капот и протек радиатор, но разве это не стоит того, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя героем кинобоевика?

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#видео #авто