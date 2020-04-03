Внедорожник Aurus засветился на испытаниях в Швеции

Перспективный российский внедорожник Aurus Komendant проходит тесты в зимних условиях на севере Швеции.

Автомобиль в целом имеет почти готовый товарный вид - кузовное "железо", бампера, головная оптика, даже колесные диски такие, какими пойдут в серию. По сути, при общем осмотре отсутствуют только спойлер над задним стеклом, задние фонари.

Зато радуют взор элегантные хромированные рейлинги, едва выступающие над поверхностью крыши. Да и в целом машина гармоничная и ничуть не выглядит громоздко или вычурно, как могло показаться на ранних изображениях.

Фото: www.carscoops.com

То, что прототип Komendant очень близок к товарным машинам, подтверждает и комплектация: в салоне установа пара ЖК-мониторов, смонтированных на тыльной стороне передних сидений, примерно как на BMW 7 series. Примечательны и камера, и лидар-системы, работающие в комплексе электронных систем ассистирования водителю.

Как и вся линейка Aurus, внедорожник Komendant получит гибридную силовую установку с 4,4-литровой бензиновой "восьмеркой" с турбонаддувом мощностью 600 л.с., электромотором и 9-диапазонным "автоматом".

Сборка внедорожника будет налажена на заводе Sollers а Елабуге. Продажи планируют начать в 2022 году.