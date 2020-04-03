Постановление правительства Вологодской области от 3 апреля 2020 года № 333 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента) Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить (ограничить) до 30 апреля 2020 года деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

непрерывно действующих организаций и организаций жизнеобеспечения;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, производящих продукцию медицинского назначения, комплектующие и ингредиенты данной продукции;

организаций, обеспечивающих выпуск продукции для дезинфекции и составляющие данной продукции;

организаций розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и реализации непродовольственных товаров первой необходимости;

организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий;

организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;

организаций оптовой торговли в части снабжения организаций торговли и общественного питания, указанных в данном перечне;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные работы;

банков в части совершения банковских операций;

страховых организаций в части реализации Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также реализации обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования;

нотариальных контор, включенных Нотариальной палатой Вологодской области в перечень нотариальных контор, осуществляющих свою деятельность в качестве "дежурных нотариальных контор";

адвокатских образований в части обеспечения участия адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах;

строительных и проектных организаций, осуществляющих деятельность по строительству зданий, строительству инженерных сооружений, осуществляющих строительные специализированные работы, осуществляющих деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, а также организаций промышленности и производства строительных материалов;

организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, мостов, тоннелей;

организаций машиностроения, обеспечивающих деятельность организаций, входящих в данный перечень;

организаций лесного комплекса;

организаций сельского хозяйства, а также организаций, обеспечивающих семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании;

образовательных организаций, реализующих образовательные программы посредством дистанционного обучения;

дошкольных образовательных организаций, в которых организована работа дежурной группы;

организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;

организаций социального обслуживания;

организаций, обеспечивающих производство и выпуск средств массовой информации, социальной рекламы;

организаций, обеспечивающих деятельность волонтеров, привлекаемых к работам по обеспечению предотвращения распространения эпидемии новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19;

ветеринарных клиник в части оказания неотложных услуг и организаций, осуществляющих мероприятия по обращению с животными без владельцев;

организаций сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторов связи и организаций IT-технологий, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного оборудования для организаций, входящих в данный перечень;

организаций, обеспечивающих грузоперевозки, предоставляющих логистические услуги, услуги доставки, курьерской службы и проводящих погрузочно-разгрузочные работы для организаций, входящих в данный перечень;

организаций, осуществляющих сервисное обслуживание, ремонт и поставку запчастей для организаций, входящих в данный перечень;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена (не ограничена) в соответствии с настоящим постановлением:

определить численность работников, обеспечивающих функционирование организаций с указанием численности переводимых на дистанционный режим работы;

обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при осуществлении деятельности.".

1.2. Пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Обязать не покидать места изоляции:

лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, обязанных выполнять требования по изоляции в домашних условиях либо изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

граждан, больных ОРВИ, у которых новая коронавирусная инфекция COVID-19 под вопросом;

граждан при установленном факте заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на режиме изоляции;

лиц, контактировавших с гражданами, перечисленными в абзацах втором -четвертом настоящего пункта.".

1.3. Дополнить пунктами 32 - 35 следующего содержания:

"32. Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, включая перемещение на личном транспорте в целях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

следования к месту плановой госпитализации пациентов по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента и настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;

передвижение по территории области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента и настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), включая перемещение на личном транспорте;

следования к месту самоизоляции, включая перемещение на личном транспорте;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента и настоящим постановлением, включая перемещение на личном транспорте;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

33. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования.

34. Ограничения, установленные пунктами 32, 33 настоящего постановления, не распространяются на оказание медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, деятельность по призыву граждан на военную службу, деятельность органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

35. Ограничения, установленные пунктами 32, 33 настоящего постановления, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований области в установленных ими случаях и порядке.".

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Органам государственной власти области и органам местного самоуправления области определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки:

численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 27 марта функционирование данных органов;

перечень подведомственных учреждений указанных органов и предельную численность их работников, необходимых для их функционирования.".

1.5. Пункт 141 изложить в следующей редакции:

"141. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов:

определить перечень организаций с учетом пункта 3 настоящего постановления;

в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации вводить дополнительные ограничительные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников











