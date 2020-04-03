Указ губернатора Воронежской области от 3 апреля 2020 года № 138-у "О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Определить, что территорией, на которой предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, является территория в границах Воронежской области.

2. Приостановить с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно деятельность находящихся на территории Воронежской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в том числе:

- оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, специализированных организаций, осуществляющих (проводящих) тренировки, соревнования и иные мероприятия спортивного характера;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- проведение публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

- деятельность парков культуры и отдыха, зон рекреационного назначения;

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания работникам организаций или обслуживающих на вынос без посещения помещения гражданами;

- деятельность фуд-кортов;

- деятельность дошкольных образовательных организаций;

- прием в ветеринарных клиниках, ветеринарных лечебницах, ветеринарных участках, за исключением оказания ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

- прием граждан в частных медицинских организациях, стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах), за исключением оказания медицинской помощи лицам с заболеваниями и состояниями, требующими оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, а также по жизненным показаниям.

3. Настоящий указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;

в) аптечных организаций;

г) организаций, обеспечивающих население продуктами питания, а также товарами первой необходимости в соответствии с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению № 1 к настоящему указу;

д) организаций, выполняющих неотложные работы при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

ж) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

з) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

и) системообразующих, а также научны и образовательных организаций, перечень которых согласован с Правительством Российской Федерации;

к) организаций, определенных правительством Воронежской области в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Установить, что допускается использование на территории Воронежской области:

- личного транспорта гражданами в случае следования к месту самоизоляции (включая жилые помещения и садовые дома), работы, приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, оказания медицинской помощи, ветеринарных услуг, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе;

- транспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

- общественного транспорта;

- такси.

5. Обязать граждан, проживающих на территории Воронежской области:

- в возрасте старше б5 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к месту самоизоляции, месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- не посещать парки культуры и отдыха, зоны рекреационного назначения;

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные абзацами вторым, третьим настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также случаи следования к месту (от места) работы (службы) при наличии справок, выданных работодателями по месту работы (службы) гражданина и (или) служебных удостоверений.

6. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области (далее - Штаб).

7. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежат продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Воронежской области или подведомственного ему государственного учреждения.

8. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, чья деятельность не ограничена настоящим указом и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

- выдать работникам справки по форме, установленной Штабом;

- обеспечить реализацию рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

9. Руководителям организаций всех отраслей независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить:

- работу лиц, осуществляющих финансовые операции, включая начисление заработной платы работникам;

- выплату заработной платы работникам, включая лиц, которым предоставлены нерабочие дни в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

11. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационноправовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

12. Департаменту социальной защиты Воронежской области продолжить работу по предоставлению мер государственной поддержки гражданам.

13. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области продолжить работу по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения и осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, через государственные казенные учреждения Воронежской области - центры занятости населения.

14. Органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области во взаимодействии с правоохранительными органами (по согласованию) обеспечить ежедневное представление в управление региональной политики правительства Воронежской области списков лиц, прибывших на территорию муниципального образования после 1 марта 2020 года из других субъектов Российской Федерации и более 6 месяцев не проживавших на территории Воронежской области (далее - список), для последующего обобщения и ежедневного представления управлением региональной политики правительства Воронежской области сводного списка в Роспотребнадзор.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям в обязательном порядке предоставлять в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" нерабочие дни одному из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 10 лет.

16. Установить Штабу круглосуточный режим работы до особого распоряжения губернатора Воронежской области.

17. В целях подготовки предложений по мерам государственной поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых была ограничена в связи с принятием настоящего указа, создать при Штабе комиссию по экономическим вопросам.

18. Штабу:

- обеспечить разъяснение положений настоящего указа;

- утвердить форму справки, выдаваемой работодателями в соответствии с пунктом б настоящего указа;

- обеспечить работу горячих линий, связанных с обращениями по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19. Заместителям начальника Штаба обеспечить ежедневное представление губернатору Воронежской области доклада о проделанной Штабом и исполнительными органами государственной власти Воронежской области работе по реализации настоящего указа.

20. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области обеспечить реализацию настоящего указа.

21. Признать утратившими силу следующие указы губернатора Воронежской области:

- от 26.03.2020 № 125-у "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV";

- от 27.03.2020 № 128-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у";

- от 31.03.2020 № 132-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у";

- от 01.04.2020 № 136-у "О внесении изменения в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у".

22. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

23. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев





Приложение № 1 к указу губернатора Воронежской области от 03 апреля 2020 г. № 138-у

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Табачная продукция.

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

26. Запасные части к сельскохозяйственной технике и оборудованию для агропромышленного комплекса.





Приложение № 2 к указу губернатора Воронежской области от 03 апреля 2020 г. № 138-у

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е 10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 344.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 345.

2.3. Бронкоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 347.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 294.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.







