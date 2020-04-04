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4 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 42 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В целях организации выдачи специальных пропусков постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), 2020, апрель) изменение, изложив приложения № 1 и № 2 в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея M.Кумпилов



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