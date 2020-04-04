"Аэрофлот" сократит количество внутренних авиарейсов

С понедельника, шестого апреля, "Аэрофлот" временно сокращает частоту еженедельных полетов на внутренних линиях. Данное решение принято на фоне снижения спроса на авиаперевозки из-за ограничений на передвижение граждан, введенных в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Граждан просят проверять свое бронирование на сайте авиакомпании, пишет ТАСС. Сообщается также, что дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия" - сократит полеты в города Дальнего Востока.

Напомним, ранее российская авиакомпания "Победа" приостановила все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая. Как пояснили в компании, такой шаг поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов.