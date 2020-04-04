Распоряжение губернатора Амурской области от 3 апреля 2020 года № 50-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Определить, что в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно функционирование исполнительных органов государственной власти Амурской области, аппарата губернатора области и Правительства области (далее - органы) обеспечивается всеми сотрудниками органов.

2. Руководителям органов на период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года:

1) при обеспечении функционирования органов максимально использовать возможности осуществления сотрудниками должностных обязанностей в дистанционном режиме (с учетом создания условий для бесперебойного функционирования органов);

2) обеспечить соблюдение сотрудниками органов режима изоляции и самоизоляции, установленного в отношении них в соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности", в том числе:

а) обеспечить в отношении лиц в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, оформление листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402;

б) при невозможности перевода беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, лиц в возрасте от 60 до 65 лет, а также сотрудников, имеющих заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск;

3) определить режим и порядок работы подведомственных учреждений (предприятий) с учетом создания условий для бесперебойного функционирования указанных организаций с соблюдением положений, установленных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее -Указ).

3. Главам муниципальных образований Амурской области исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки принять соответствующие муниципальные правовые акты, направленные на реализацию Указа.

4. Руководителям организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям, на работников которых не распространяется действие Указа и деятельность которых не приостановлена в соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности":

1) обеспечить соблюдение сотрудниками режима изоляции и самоизоляции, установленного в отношении них в соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности";

2) рассмотреть возможность перевода на период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, лиц в возрасте от 60 до 65 лет, сотрудников, имеющих заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей;

3) при невозможности перевода сотрудников, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей при их желании предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.

В.А.Орлов







