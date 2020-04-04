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04.04.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

Андрей Воробьев взял под контроль ситуацию с взрывом в Орехово-Зуево

Текст: Сергей Бабкин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с взрывом в жилом доме в Орехово-Зуево, сообщает ТАСС.

Под Красноярском при взрыве газа погиб человек

Глава региона дал указание переселить всех оставшихся без крова людей в места временного размещения. По предварительным данным, Воробьев лично прибудет на место трагедии для контроля ситуации.

Информация о пострадавших продолжает уточняться. По данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже дома на улице Гагарина. Полностью обрушились три этажа во втором подъезде. Спасатели уже прибыли на место, идет разбор завалов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Московская область

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