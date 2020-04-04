Андрей Воробьев взял под контроль ситуацию с взрывом в Орехово-Зуево

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с взрывом в жилом доме в Орехово-Зуево, сообщает ТАСС.

Глава региона дал указание переселить всех оставшихся без крова людей в места временного размещения. По предварительным данным, Воробьев лично прибудет на место трагедии для контроля ситуации.

Информация о пострадавших продолжает уточняться. По данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже дома на улице Гагарина. Полностью обрушились три этажа во втором подъезде. Спасатели уже прибыли на место, идет разбор завалов.