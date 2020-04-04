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04.04.2020 09:27
Рубрика: Экономика

Более 27 тыс. россиян попросили "кредитные каникулы"из-за коронавируса

Текст: Светлана Ментюкова

Более 27 тыс. россиян обратились в банки с заявлением об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода в период пандемиии. Такие данные содержатся в еженедельном аналитическом обзоре Центрального банка (ЦБ) РФ "Финансовый пульс".

"По состоянию на 1 апреля банками было рассмотрено более 12,5 тыс. поступивших заявлений, из них 9,8 тыс. приходится на потребительские кредиты, 2,7 тыс. - на ипотечные", - уточняется в обзоре регулятора.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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При этом, отмечается в документе, банками уже было удовлетворено 2,1 тыс. заявлений граждан о реструктуризации кредитов: 1,6 тыс. - по потребительским, и около 500 - по ипотечным.

Данные получены на основе опроса Банком России 10 крупнейших банков, о результатах их работы за период с 20 марта по 1 апреля 2020 года по реструктуризации задолженности граждан, говорится в документе.

Как сообщала "РГ", Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Он касается пострадавших от коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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