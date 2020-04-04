Новости

В США соотечественники разместили у себя 10 россиян после отмены рейса 02:36
Первый случай COVID-19 зафиксирован на Фолклендских островах 02:05
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса 01:31
Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне 00:14
Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице 00:09
В Росавиации сообщили о приостановке вывозных рейсов 03.04.2020
США присвоили заказанные для полиции Берлина 200 тыс респираторных масок 03.04.2020
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку 03.04.2020
В ВОЗ назвали двигатель пандемии 03.04.2020
Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов 03.04.2020
В Турции из-за коронавируса введут комендантский час для молодежи 03.04.2020
Центр поддержки экономики Москвы запустил "горячую линию" 03.04.2020
Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу 03.04.2020
Путин пока не будет говорить по телефону с партнерами из Саудовской Аравии 03.04.2020
Минкомсвязь просит снизить качество видео для уменьшения нагрузки на сети 03.04.2020
В Москве скончались четверо пациентов с коронавирусом 03.04.2020
Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам в связи с пандемией коронавируса 03.04.2020
СК подтвердил задержание двух высокопоставленных следователей 03.04.2020
Басманный суд арестовал двух генералов cледственного департамента МВД 03.04.2020
Собянин рассказал о самочувствии главврача больницы в Коммунарке 03.04.2020
В Сочи из-за заселения гостей в карантин закрыли гостиницу 03.04.2020
Ракова: В Москве за сутки провели 14 тысяч исследований на коронавирус 03.04.2020
Минфин напомнил о том, что коронавирус является форс-мажором при госзакупках 03.04.2020
В Алабаму поставили пять тысяч прогнивших масок из федеральных запасов 03.04.2020
Футболисты "Динамо" отказались от сокращения зарплаты на 40% 03.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 01:31
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате распространения коронавируса. Законопроект размещен на портале правовой информации. Он вступает в силу после официального опубликования.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Документ подготовлен депутатами вместе с Банком России и Минфином по поручению главы государства. Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам могут быть предоставлены, если доход заемщика за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

До 30 сентября 2020 года физлица и ИП могут обратиться в банк за каникулами на срок до шести месяцев. На них могут рассчитывать также субъекты малого и среднего бизнеса, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях.

Банк может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина дала советы по использованию кредитных каникул. По ее словам, заемщикам следует обращаться в банки за каникулами осознанно, поскольку получить их можно только один раз и в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. "Каникулы - не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", - напомнила Набиулина.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Собянин рассказал, почему Москва отказалась от пропускного режима
Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Шапошников: Москвичи должны ездить на автомобилях по одному
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино