Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате распространения коронавируса. Законопроект размещен на портале правовой информации. Он вступает в силу после официального опубликования.

Документ подготовлен депутатами вместе с Банком России и Минфином по поручению главы государства. Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам могут быть предоставлены, если доход заемщика за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

До 30 сентября 2020 года физлица и ИП могут обратиться в банк за каникулами на срок до шести месяцев. На них могут рассчитывать также субъекты малого и среднего бизнеса, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях.

Банк может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина дала советы по использованию кредитных каникул. По ее словам, заемщикам следует обращаться в банки за каникулами осознанно, поскольку получить их можно только один раз и в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. "Каникулы - не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", - напомнила Набиулина.