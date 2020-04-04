ЦБ разъяснил микрофинансовым организациям, как работать с заемщиками

Центральный банк выпустил специальные разъяснения для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных коопераивов, как работать с заемщиками в период пандемии, призвав их к добросовестности. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, сказано, что заемщики таких организаций также вправе воспользоваться "кредитными каникулами".

"Банк России исходит из того, что в период нерабочих дней с 4 по 30 апреля кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению обязательств", - подчеркивается в сообщении. Документ касается микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

В сообщении указывается, что микрофинансовым институтам (МФИ) следует принимать во внимание наличие или отсутствие в распоряжении заемщиков возможности дистанционного обслуживания и учитывать режим ограничительных мер в регионах.

Далее в документе отмечается, что если сами кредиторы по причине ограничительных мер не могут обеспечить прием платежей в период нерабочих дней, то данное обстоятельство не будет рассматриваться как нарушение обязательств. "Соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные платежи, а также не будет реализовываться заложенное имущество", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, заемщики таких организаций - физические лица, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год - вправе воспользоваться "кредитными каникулами", позволяющими отложить платежи по займу на срок до 6 месяцев.

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг, порядке исполнения обязательств и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует МФИ своевременно обновлять данную информацию на официальных сайтах либо предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.

Как сообщала ранее "РГ", Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Он касается пострадавших от коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.