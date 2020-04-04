Распоряжение правительства Челябинской области от 3 апреля 2020 года № 190-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":

1. Ввести на территории Челябинской области режим повышенной готовности.

2. Запретить до 19 апреля 2020 года проведение на территории Челябинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить на территории Челябинской области:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

4. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

5. Приостановить на территории Челябинской области с 28 марта 2020 года по 19 апреля 2020 года:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Ограничение, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу фитнес-центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан;

4) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

5) посещение гражданами парков культуры и отдыха.

6. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года:

1) бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, подведомственных органам исполнительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении лиц, уже проживающих в них:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

7. Приостановить с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

8. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования по решению их учредителей и с учетом особенностей реализуемых образовательных программ перейти на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

9. Временно приостановить предоставление государственных услуг в помещениях органов исполнительной власти Челябинской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи. При этом государственные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области временно приостановить предоставление государственных и (или) муниципальных услуг в помещениях органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи. При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

11. Временно приостановить предоставление государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Челябинской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться по предварительной записи граждан.

При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

12. Гражданам, проживающим на территории Челябинской области, ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, и воздержаться от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, деловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на территории иных субъектов Российской Федерации.

13. Гражданам, проживающим и прибывшим на территорию Челябинской области, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать на горячую линию Министерства здравоохранения Челябинской области (телефон 8 (351) 240-15-16) и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-49-43) следующую информацию: даты и место пребывания за пределами Российской Федерации, дату прибытия и место проживания на территории Челябинской области, контактную информацию для организации медицинского наблюдения;

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления и рекомендации должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

14. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области:

1) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях со дня вступления в силу настоящего распоряжения;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

3) оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

15. Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, усилить дезинфекционный режим, в том числе осуществлять более тщательную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.

16. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории Челябинской области, соблюдать режим самоизоляции и ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам организаций, чье нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.

17. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

18. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра (далее именуется - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы государственной власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории, включая прилегающую территорию;

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Челябинской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод человека, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

19. Министерству здравоохранения Челябинской области (Семёнов Ю.А.):

1) обеспечить работу медицинских организаций в соответствии с требованиями санитарных правил и норм в условиях регистрации коронавирусной инфекции (2019-nCoV), полную готовность сил и средств к оказанию медицинской помощи с ежедневным мониторингом ресурсного обеспечения;

2) подготовить план поэтапного перепрофилирования коечного фонда медицинских организаций с учетом эпидемиологической ситуации;

3) обеспечить контроль соблюдения маршрутизации пациентов в соответствии с принятыми нормативными документами и эпидемиологической ситуацией;

4) обеспечить проведение лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в течение 14 дней всех лиц, вернувшихся из зарубежных стран, а также лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

5) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности или справок без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших на территорию Челябинской области, посещавших территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

6) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

7) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе на дому, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционных заболеваний, отбору биологического материала для проведения исследования на коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

8) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями, а также выявление и изоляцию лиц, контактных с заболевшим;

9) совместно с руководителями медицинских организаций организовать освоение специалистами с высшим медицинским образованием интерактивного модуля на Портале непрерывного медицинского образования либо иной образовательной программы по изучению Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

10) информировать медицинские организации негосударственной формы собственности о неукоснительном соблюдении подпунктов 5 и 8 настоящего пункта.

20. Министерству социальных отношений Челябинской области (Буторина И.В.) обеспечить на безвозмездной основе оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по:

1) доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости;

2) содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг.

21. Государственному комитету по делам ЗАГС Челябинской области (Рерих Л.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющим полномочия по государственной регистрации заключения и расторжения браков (далее именуются - органы ЗАГС Челябинской области):

1) временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков;

2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года). В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных;

3) разместить информацию, указанную в настоящем пункте, на официальных сайтах органов ЗАГС Челябинской области.

22. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, деловых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий), и лицам, осуществляющим деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом и иным наземным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей, разместить устройства для обеззараживания воздуха.

23. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (Козлова А.А.) совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области (Семёнов Ю.А.) обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях и торговых сетях в Челябинской области.

24. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.) организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

25. Первому заместителю Губернатора Челябинской области Гехт И.А. - председателю оперативного штаба для координации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, в предэпидемический период и в период эпидемии на территории Челябинской области (далее именуется - штаб):

1) перевести штаб на круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять Губернатору Челябинской области доклад о ситуации с распространением на территории Челябинской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения указанной инфекцией.

26. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Гехт И.А.

27. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

28. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.





Приложение к распоряжению правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Компримированный природный газ.

24. Сжиженные углеводородные газы.

25. Препараты для ветеринарного применения.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







