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04.04.2020 08:07
Рубрика: В мире

Дипломаты РФ помогли застрявшим в аэропорту Сеула соотечественникам

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российские дипломаты оказали помощь застрявшим в южнокорейском международном аэропорту соотечественникам, предоставив воду и предметы первой необходимости. Об этом "Российской газете" сообщил представитель посольства РФ в Сеуле.

"Вчера наши сотрудники ездили в Инчхонский международный аэропорт, встречались с обеими группами росграждан, которые там находятся, как с теми, кто сейчас в транзитной зоне, так и в зале вылета. Мы постарались помочь, чем могли: купили и передали подгузники для маленьких детей, воду, пледы. Сегодня наши коллеги опять поедут в аэропорт, чтобы передать лекарства для тех, кто в них нуждается", - заявил в беседе с корреспондентом "РГ" представитель посольства РФ.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Дипломат добавил, что посольство продолжит оказание помощи. "Мы оказываем и будем оказывать посильную помощь нашим соотечественникам, которые оказались в такой непростой ситуации. Мы с ними находимся в постоянном контакте", - отметил собеседник.

По словам дипломата, в настоящий момент в транзитной зоне аэропорта находится около пятидесяти россиян, которые следовали в Россию из третьих стран с пересадкой в Инчхонском аэропорту. Кроме того, в зале вылета находится около 80 человек, которые не смогли вылететь в Россию. "Из тех, кто в зале вылета, остались на месте около сорока человек, остальные разъехались, чтобы отдохнуть", - отметил дипломат. Он затруднился высказать предположения по поводу того, когда стоит ждать разрешения ситуации.

Напомним, что в Инчхонском международном аэропорту Республики Корея скопились пассажиры нескольких рейсов, которые были отменены с 31 марта. Они должны были проследовать в Москву, Владивосток и Хабаровск, однако перед вылетом было объявлено, что рейсы отменяются.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ранее была распространен комментарий от Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. В нем сообщалось, что "в целях максимальной защиты здоровья росграждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания" с 00:00 4 апреля 2020 года временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину.

Находящимся за рубежом россиянам, которые желают вернуться в РФ, предложено заполнить специальную форму. На основе полученных данных будет сформирован график вывоза. Информацию о графике вывоза обещано предоставить в понедельник, шестого апреля.

Кроме того, для оказания помощи на время пребывания застрявшим за границей гражданам РФ правительство страны выделило МИД РФ 500 млн. рублей.

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