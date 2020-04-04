Эксперты предлагают разгрузить тюрьмы

Европейские правозащитники еще в середине марта обратились к Всемирной организации здравоохранения и Совету Европы с просьбой отпустить часть заключенных - они уверены, что необходимо значительно снизить количество людей в тюрьмах, чтобы избежать распространения там коронавируса. Во многих странах были приняты соответствующие решения.

Например, в Германии объявили амнистию: там должны быть освобождены те, чей срок заключения не превышает 18 месяцев, и те, кто должен освободиться до июля текущего года. Во Франции во второй половине марта выпустили более 6 тысяч заключенных. В Индонезии освободили из тюрем 18 тысяч человек, всего планируется выпустить до 30 тысяч заключенных. В Иране же, как сообщается, были временно отпущены из тюрем более 80 тысяч человек.

"Нет никаких сомнений, что те же самые меры необходимо предпринять и в России во избежание массового заражения арестованных и охраняющих их сотрудников в СИЗО, где нет никаких условий для лечения и где болезнь может распространиться с огромной скоростью и привести к катастрофическим последствиям, - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - На мой взгляд, процесс изменения меры пресечения судами должен носить дифференцированный характер. Меру пресечения в виде заключения под стражу можно было бы изменить на домашний арест, залог, запрет совершения определенных действий, за исключением лиц , обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против личности, общественной безопасности и некоторых иных категорий, представляющих повышенную общественную опасность".

В Федеральной палате адвокатов России напомнили "РГ", что там еще 24 марта рекомендовали региональным палатам адвокатов размещать на своих сайтах призывы к адвокатам ссылаться на обстоятельства пандемии в ходатайствах об изменении меры пресечения их доверителям, содержащимся в СИЗО.

В свою очередь, адвокат Борис Золотухин заявил "РГ": "То, что в США, в связи с пандемией, стали отпускать на свободу осужденных, не представляющих, по мнению властей, угрозу для общества, является здравым шагом, который нужно не только приветствовать, но и перенимать, как опыт властям других государств, в том числе и нашего".

По его словам, в исправительных колониях страны находятся не только убийцы, педофилы и насильники, но и лица, осужденные за совершение экономических преступлений и преступлений по неосторожности. "И последние категории явно, в случае освобождения в связи с пандемией, не будет заниматься рецидивом, - говорит Борис Золотухин. - Аналогичные меры, в виде изменения меры пресечения, необходимо применить и к лицам, содержащимся в СИЗО. В апреле ожидалась амнистия к юбилею Победы, но по проекту постановления, под нее попадали ограниченные категории осужденных и обвиняемых. Если проект постановления расширить и ускорить его принятие и применение, это бы реально разгрузило бы колонии и СИЗО, и стало действенным шагом в профилактике пандемии".

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в связи с распространения коронавируса нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

"Коронавирус сильно отразился не только на экономике. Сильно изменилась работа правоохранительной системы. Суды, следствие, учреждения ФСИН - все они из-за карантина очень заметно откорректировали свои стандартные процедуры. И мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу. Сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. И домашний арест тоже вполне возможно заменить на залог, о чем я давно говорю", - сказал Титов.

Как передает РАПСИ, он добавил, что проведение активных следственных мероприятий в данный период затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас будут малообоснованны. "А для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации", - подчеркнул уполномоченный.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека Ева Меркачева также полагает, что заключенных, осужденных по нетяжким статьям, стоит отпустить на свободы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. "Я за то, чтобы всех осужденных за ненасильственные преступления отпустили. Считаю, что все нетяжкие преступления нужно амнистировать", - считает Ева Меркачева.

По ее словам, государству как минимум стоит освободить пожилых людей, которые содержатся в СИЗО и подвержены заражению больше остальных. Меркачева отмечает, что их можно было бы перевести на домашний арест до вынесения приговора. Кстати, как сообщают СМИ, в СПЧ разработали законопроект, дающий главе государства право освобождать некоторых заключенных в чрезвычайных ситуациях.

В казенных домах случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. При этом в ведомстве организован круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации в местах не столь отдаленных. Во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами.